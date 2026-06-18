رئیس جمهور آمریکا می‌گوید انتظار دارد آتش‌بس کامل در منطقه از جمله لبنان برقرار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که انتظار دارد «آتش‌بس کامل در همه جبهه‌ها» به‌زودی برقرار شود.

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ایالات متحده متعهد به صلح است و ما همه طرف‌ها در منطقه خاورمیانه را تشویق می‌کنیم به تعهد خود برای پیشبرد مذاکرات ما به شکلی موفق پایبند بمانند».

او افزود: «ما انتظار آتش‌بس کامل در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، حزب‌الله و اسرائیل را داریم.» 

ترامپ همچنین گفت بازار‌ها از این تحولات استقبال کرده‌اند، زیرا «قیمت نفت کاهش یافته و بازار‌های سهام رشد کرده‌ است».

رئیس جمهور آمریکا پیش از این و در حاشیه یک نشست مطبوعاتی مرتبط با گروه هفت، بیشتر وقت خود را صرف انتقاد از رژیم صهیونیستی کرد. او با اشاره به نخست وزیر این رژیم گفت: «بی‌بی نتانیاهو اتفاقا مرد خوبی است، اما گاهی اوقات کمی هیجان‌زده می‌شود. ما کمی بر سر لبنان اختلاف داریم. من می‌گویم، بی‌بی، می‌توانی کمی ملایم‌تر برخورد کنی. لازم نیست هر بار که کسی از حزب‌الله وارد ساختمانی می‌شود، آن را خراب کنی.»

طبق گزارش‌ها، جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در روز‌های اخیر از نتانیاهو خواسته است که به تدریج از لبنان خارج شود، اما گفته می‌شود نخست وزیر رژیم صهیونیستی این درخواست را رد کرده است.

ونس همچنین امروز گفت که حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت در میانه تلاش‌های انتعقاد تفاهم‌نامه صلح، «غیرقابل قبول» بوده است و به اعضای کابینه رژیم صهیونیستی هشدار داد که به «تنها متحد خود» یعنی آمریکا حمله لفظی نکنند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، لبنان ، آتش بس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
این قاتل رهبر و مردم ماست، هیچ چیز این حقیقت رو از یاد ما ملت نخواهد برد.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا.
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۰۹:۰۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
سلام
امریکا و اسراییل در حال نقض تفاهم در لبنان هستند . چه خواهیم کرد .
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
قطعا اسراییل نشان داده به توافق ایران و امریکا پایبند نیست و طرف مذاکره هم نبودا و این خود نقص بزرگ توافق است برای آتش بس دائمی باید بین اسراییل و لبنان توافق بشود و اگر نشود همین جنگ ادامه دارد و دامنه آن ایران را با شدت بیشتر می گیرد
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
هر کس بتونه اسرائیل را بصورت دائمی مهار کنه و صلح و ثبات رو به منطقه بیاره کار ماندگار و بسیار بزرگی انجام داده
۱
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
هیچ امیدی به جامعه جهانی نیست. تا زمانی که سفارت خانه منحوس اسرائیل را دارند اوضاع جهان خوب نخواهد شد. فقط باید این غده سرطانی از جهان محو شود و غده سرطانی دولت آمریکا نیز محو شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۶ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
با اشغالگران آتش بس اتفاق نمی افتاد باید از لبنان خارج شوند
۱
۱۲
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