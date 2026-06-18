باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که انتظار دارد «آتش‌بس کامل در همه جبهه‌ها» به‌زودی برقرار شود.

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ایالات متحده متعهد به صلح است و ما همه طرف‌ها در منطقه خاورمیانه را تشویق می‌کنیم به تعهد خود برای پیشبرد مذاکرات ما به شکلی موفق پایبند بمانند».

او افزود: «ما انتظار آتش‌بس کامل در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، حزب‌الله و اسرائیل را داریم.»

ترامپ همچنین گفت بازار‌ها از این تحولات استقبال کرده‌اند، زیرا «قیمت نفت کاهش یافته و بازار‌های سهام رشد کرده‌ است».

رئیس جمهور آمریکا پیش از این و در حاشیه یک نشست مطبوعاتی مرتبط با گروه هفت، بیشتر وقت خود را صرف انتقاد از رژیم صهیونیستی کرد. او با اشاره به نخست وزیر این رژیم گفت: «بی‌بی نتانیاهو اتفاقا مرد خوبی است، اما گاهی اوقات کمی هیجان‌زده می‌شود. ما کمی بر سر لبنان اختلاف داریم. من می‌گویم، بی‌بی، می‌توانی کمی ملایم‌تر برخورد کنی. لازم نیست هر بار که کسی از حزب‌الله وارد ساختمانی می‌شود، آن را خراب کنی.»

طبق گزارش‌ها، جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در روز‌های اخیر از نتانیاهو خواسته است که به تدریج از لبنان خارج شود، اما گفته می‌شود نخست وزیر رژیم صهیونیستی این درخواست را رد کرده است.

ونس همچنین امروز گفت که حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت در میانه تلاش‌های انتعقاد تفاهم‌نامه صلح، «غیرقابل قبول» بوده است و به اعضای کابینه رژیم صهیونیستی هشدار داد که به «تنها متحد خود» یعنی آمریکا حمله لفظی نکنند.

منبع: آناتولی