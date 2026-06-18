باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - عزاداران حسینی با حضور گسترده در این مراسم، در فضایی آکنده از عشق و ارادت به سیدالشهدا (ع)، به سوگواری و عزاداری پرداختند.

نوای دلنشین مرثیه‌سرایی و سینه‌زنی، حال و هوایی معنوی به این اجتماع بخشیده بود و پیر و جوان، زن و مرد، یک‌صدا در غم شهادت حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش اشک ماتم ریختند. این مراسم جلوه‌ای از وحدت، ایمان و دلدادگی مردم خرم‌آباد به فرهنگ عاشورا و مکتب حسینی را به نمایش گذاشت.

محرم، ماه بیداری دل‌ها و یادآور حماسه جاودان کربلاست؛ حماسه‌ای که همچنان الهام‌بخش آزادگان جهان بوده و پیام ایثار، مقاومت و حق‌طلبی را نسل به نسل منتقل می‌کند