همزمان با شب چهارم ماه محرم، موج ۱۱۰ خیابان انقلاب خرم‌آباد صحنه حضور پرشور و معنوی مردم ولایت‌مدار و عاشقان اهل‌بیت (ع) بود.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - عزاداران حسینی با حضور گسترده در این مراسم، در فضایی آکنده از عشق و ارادت به سیدالشهدا (ع)، به سوگواری و عزاداری پرداختند. 

نوای دلنشین مرثیه‌سرایی و سینه‌زنی، حال و هوایی معنوی به این اجتماع بخشیده بود و پیر و جوان، زن و مرد، یک‌صدا در غم شهادت حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش اشک ماتم ریختند. این مراسم جلوه‌ای از وحدت، ایمان و دلدادگی مردم خرم‌آباد به فرهنگ عاشورا و مکتب حسینی را به نمایش گذاشت. 

محرم، ماه بیداری دل‌ها و یادآور حماسه جاودان کربلاست؛ حماسه‌ای که همچنان الهام‌بخش آزادگان جهان بوده و پیام ایثار، مقاومت و حق‌طلبی را نسل به نسل منتقل می‌کند

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برچسب ها: محرم ، لرستان
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