باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کاربرد هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای جنایات رژیم صهیونیستی + فیلم

هوش مصنوعی ابزاری تمام عیار برای جنایات رژیم صهیونیستی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم صهیونیستی بخش عمده‌ای از شناسایی و انهدام اهداف و همچنین جرم و جنایت‌های خود را با استفاده از هوش مصنوعی انجام می‌دهد.

مطالب مرتبط
کاربرد هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای جنایات رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

روایت جدید از جنایت آمریکا در لامرد + فیلم

کاربرد هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای جنایات رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

بمباران نبطیه توسط جنگنده‌های صهیونیستی + فیلم

کاربرد هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای جنایات رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

وقتی اساتید دانشگاه شریف مانع از توقف تولید علم در زمان بمباران شدند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم
۱۴۵۹

پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
از تهدید تا توافق + فیلم
۷۳۱

از تهدید تا توافق + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
از تهدید تا توافق؛ تقلای ترامپ برای فرار از باتلاق خودساخته + فیلم
۶۸۹

از تهدید تا توافق؛ تقلای ترامپ برای فرار از باتلاق خودساخته + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم
۶۲۳

روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از ادامه تجاوز به لبنان + فیلم
۵۹۴

عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از ادامه تجاوز به لبنان + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha