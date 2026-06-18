همزمان با چهارمین شب از دهه اول عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مراسم باشکوه سوگواری با حضور گسترده و پرشور اقشار مختلف مردم سیستان و بلوچستان در مساجد سطح استان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ گنجعلی - هم‌زمان با فرارسیدن ماه محرم، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای برگزاری مراسم عزاداری و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی این ایام در زاهدان و سایر نقاط سیستان و بلوچستان انجام شده است؛ برنامه‌هایی که با افزایش چشمگیر تعداد هیئات مذهبی، موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی همراه بوده و نشان از گستره مشارکت مردمی در آیین‌های عزاداری دارد.

رشد ۲۰ درصدی هیئات مذهبی در زاهدان

حجت‌الاسلام مصطفی جهانشاهی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در حال حاضر 248 هیئت مذهبی فعال در شهر زاهدان فعالیت دارند که نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: از مجموع این هیئات، 25 هیئت ویژه بانوان، 6 هیئت دانش‌آموزی و 2 هیئت دانشجویی فعالیت می‌کنند که نشان‌دهنده گسترش حضور گروه‌های مختلف اجتماعی در آیین‌های عزاداری است.

به گفته حجت‌الاسلام جهانشاهی، تعداد ایستگاه‌های صلواتی فعال در ایام محرم امسال در سطح شهر زاهدان با رشد 25 تا 30 درصدی همراه بوده است.

فعالیت بیش از ۵۰۰ موکب در سطح استان

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: در سطح استان بیش از ۵۰۰ موکب در ایام محرم برپا می‌شود و با احتساب مساجد، هیئات و روضه‌های خانگی، این رقم به بیش از هزار مجموعه فعال می‌رسد.

وی با اشاره به پشتیبانی لجستیکی از مواکب تصریح کرد: تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز از جمله برنج، مرغ، گوشت و شکر با همکاری دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفته و متقاضیان می‌توانند از طریق ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌ها اقدام کنند.

تغییر در شیوه برگزاری دسته‌های عزاداری

جهانشاهی با اشاره به تغییرات در روند برگزاری مراسم عزاداری گفت: امسال دسته‌روی هیئات از ابتدای ماه محرم آغاز شده و با رویکردی جدید در حال برگزاری است.

وی توضیح داد: بر اساس این برنامه، مراسم هر شب ابتدا در مساجد و حسینیه‌ها برگزار شده و سپس دسته‌های عزاداری به سمت نقاط محوری و تجمعی شهر حرکت می‌کنند؛ روندی که تا پایان مراسم شام غریبان ادامه خواهد داشت و با هدف ایجاد انسجام بیشتر در تجمعات مردمی طراحی شده است.

پخش زنده ویژه‌برنامه شیرخوارگان حسینی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ویژه‌برنامه شیرخوارگان حسینی صبح روز جمعه چهارم محرم از ساعت 7:30 تا اذان ظهر در حسینیه سیستانی‌ها برگزار می‌شود و به‌صورت زنده از شبکه استانی سیستان و بلوچستان پخش خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تجمع اصلی روز تاسوعا در خیابان خرمشهر و آستان شهدای گمنام و اجتماع بزرگ عاشورا در میدان امام حسین(ع) برگزار خواهد شد.

جهانشاهی افزود: زمان آغاز این مراسم‌ها ساعت 8 صبح اعلام شده و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری منسجم آن انجام شده است.

ویژه‌برنامه بانوان و مراسم شام غریبان

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان همچنین گفت: مراسم شام غریبان در آستان شهدای گمنام زاهدان پیش‌بینی شده و تجمع ویژه بانوان نیز در روزهای تاسوعا و عاشورا از ساعت 9 صبح در حسینیه رضویه برگزار خواهد شد.

وی با دعوت از بانوان زاهدانی برای حضور در این مراسم معنوی تأکید کرد: این برنامه‌ها با هدف تقویت مشارکت اجتماعی و معنوی اقشار مختلف جامعه طراحی شده است.

منبع تبلیغات اسلامی استان