همزمان با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مراسم عزاداری باشکوه و معنوی همراه با آیین سنتی سنج و دمام جنوبی، با حضور گسترده نوجوانان، در بندر هندیجان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در این آیین معنوی، نوای حزن‌انگیز سنج و دمام در کنار ذکر مصائب کربلا، فضای حسینیه را آکنده از شور، شعور و ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع) کرد. نوجوانان و جوانان هندیجانی با حضوری پررنگ و پرشور، جلوه‌ای از عشق و دلدادگی نسل امروز به فرهنگ عاشورا و مکتب حسینی را به نمایش گذاشتند.

حسینیه حضرت علی بن ابیطالب (ع) شهرستان بندر هندیجان به‌عنوان یکی از مراکز مهم مذهبی منطقه، هرساله در ماه‌های محرم و صفر و به‌ویژه در ایام اربعین حسینی، میزبان خیل عظیمی از عزاداران و زائران حضرت سیدالشهدا (ع) از شهرستان‌های مختلف، استان خوزستان و دیگر نقاط کشور است.

خادمان این حسینیه با عشق و اخلاص، همه ساله زمینه برگزاری باشکوه مراسم عزاداری و پذیرایی از دلدادگان مکتب عاشورا را فراهم کرده و در ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و ولایت نقش‌آفرینی می‌کنند.