باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس گزارش ادعایی که وال استریت ژورنال منتشر کرده، تماسهای مکرر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیلو دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیگر چندان دوستانه نیست.
بر اساس این گزارش، ترامپ در تلاش است تا به یک پایان دائمی برای جنگ خود در ایران برسد و در این مسیر، از هیچ انتقادی نسبت به نتانیاهو دریغ نمیکند.
منابع آگاه به این تماسها به این روزنامه گفتند که در یکی از تماسهای تلفنی اخیرشان با نتانیاهو در مورد لبنان، ترامپ پرسیده است: «چرا ساختمانها را منفجر میکنید؟ منفجر کردن ساختمانها را متوقف کنید.» در تماس دیگری، او شکایت کرده است که رکود جهانی ناشی از جنگ ممکن است باعث شود جهان این وضعیت و مسئولیت ترامپ در آن را با رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ مقایسه کند.
بر اساس این گزارش، ناامیدی ترامپ از نتانیاهو در هفتههای اخیر تشدید شده است، زیرا او به دنبال پایان دادن به جنگ با ایران است، در حالی که نتانیاهو تلاش میکند متفاوت عمل کند.
به گفته منبعی که این اظهارات را شنیده است، ترامپ به مشاورانش گفته است که هیچ کس نمیتواند با نتانیاهو که میخواهد «همه را بمباران کند» مقابله کند. ترامپ در مصاحبهای گفته است: «به نظر من او عالی است، اما گاهی اوقات بیش از حد واکنش نشان میدهد.»
وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد دولتی که از مکالمات ترامپ با نتانیاهو مطلع است، نوشت که نتانیاهو معمولا برای توجیه اقدام نظامی بیشتر تماس میگیرد.
منبع: آر تی