سازمان ملل اعلام کرد با فروکش کردن حملات، نزدیک به ۵۰ هزار لبنانی به خانه‌های خود در جنوب این کشور بازگشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که نزدیک به ۵۰ هزار نفر در لبنان به خانه‌های خود بازگشته‌اند، اما بیش از ۱۰۰ هزار نفر همچنان در مراکز اسکان جمعی در سراسر کشور به سر می‌برند.

او با استناد به داده‌های دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل به خبرنگاران گفت: «نزدیک به ۵۰ هزار نفر تاکنون به خانه‌های خود در جنوب لبنان بازگشته‌اند. با این حال، بیش از ۱۰۶ هزار نفر همچنان در مراکز اسکان جمعی در سراسر کشور حضور دارند و بسیاری دیگر نیز در نقاط مختلف به دنبال سرپناه هستند».

دوجاریک افزود که ناامنی مداوم، ویرانی گسترده و دسترسی محدود به خدمات اولیه همچنان مانع بازگشت بسیاری از آوارگان به خانه‌هایشان می‌شود.

این مقام سازمان ملل همچنین اشاره کرد که نیرو‌های حافظ صلح «فعالیت گسترده زمینی ارتش اسرائیل» را در سراسر منطقه عملیاتی خود مشاهده می‌کنند. او به حادثه‌ای در روز چهارشنبه اشاره کرد که طی آن کاروان یونیفل در شمال شهر صور توسط دو تانک اسرائیلی متوقف شد.

به گفته وی، یکی از تانک‌ها سلاح خود را به سمت یکی از خودرو‌های یونیفل نشانه رفت و نیرو‌های صهیونیست به کاروان دستور توقف دادند؛ موضوعی که باعث شد گشت سازمان ملل متوقف شده و سپس از مسیر دیگری به حرکت خود ادامه دهد.

دوجاریک تأکید کرد: «بار دیگر یادآوری می‌کنیم که نیرو‌های حافظ صلح یونیفل باید برای انجام مأموریت خود از آزادی کامل تردد در سراسر منطقه عملیاتی برخوردار باشند».

منبع: آناتولی

برچسب ها: استفان دوجاریک ، سازمان ملل ، لبنان
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