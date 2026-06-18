نوشیدن آب در برخی شرایط برای افراد توصیه نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوشیدن آب در هنگام صرف غذا و همچنین نوشیدن آب سرد در زمانی که بدن در حالت ناشتا باشد توسط طب سنتی رد شده است که برنامه طبیب از شبکه سوم سیما به آن پرداخت که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: نوشیدن آب ، صرف غذا ، خوردن آب
خبرهای مرتبط
مدیریت گرمازدگی در کودکان/ چرا تب‌بر‌ها کمکی نمی‌کنند
خطرات نوشیدنی‌های یخی در هوای گرم
ابلاغ دستورالعمل بهداشتی توزیع نذورات در محرم/تاکید بر مصرف آب آشامیدنی سالم و نمک یددار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
افتضاح بود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
همه وقت آب خوردن خوبه فقط آب خیلی سرد نخورید. آب باید معمولی و کمی خنک والا شب روز نصف شب دم صبح هروقت دلت خواست و میل داشتیدبخوردی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اینارو از کجاشون در میارن یهو بگو آب خوردن ضرر داره دیگه!!!
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بنده خدا
۰۰:۳۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
دمت گرم خیلی خوب
۲
۱
پاسخ دادن
مهلت ثبت‌نام پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۵ تمدید شد
آمادگی پوشش درمانی مراسم وداع با رهبر شهید/ جانمایی راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت در مصلی
آمپول‌های لاغری معجزه نمی‌کنند/ کاهش وزن؛ فقط زیر نظر پزشک و متخصص تغذیه
تمدید قراردادهای دستیار هوش مصنوعی از ۱۵ تیر آغاز می‌شود
بیماران دارای فشار خون در شرایط بحران از مصرف غذاهای شور و چرب پرهیز کنند + فیلم
ارتقای مهارت‌های شغلی دانشجویان از طریق مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی
افتتاح نخستین واحد سیار غربالگری سرطان پستان در تهران
آخرین اخبار
افتتاح نخستین واحد سیار غربالگری سرطان پستان در تهران
آمادگی پوشش درمانی مراسم وداع با رهبر شهید/ جانمایی راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت در مصلی
آمپول‌های لاغری معجزه نمی‌کنند/ کاهش وزن؛ فقط زیر نظر پزشک و متخصص تغذیه
مهلت ثبت‌نام پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۵ تمدید شد
ارتقای مهارت‌های شغلی دانشجویان از طریق مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی
بیماران دارای فشار خون در شرایط بحران از مصرف غذاهای شور و چرب پرهیز کنند + فیلم
تمدید قراردادهای دستیار هوش مصنوعی از ۱۵ تیر آغاز می‌شود
سه الگوی خواب مرتبط با علائم پیری زودرس مغز
ویژگی‌هایی که آیفون ۱۸ پرو و ​​پرومکس را گران کرده است
ثبت‌نام دانش‌آموزان هفتمی در مدارس نمونه‌دولتی بر اساس محدوده جغرافیایی
کشف یک پدیده مرموز در خورشید
فقط یک نوع شکلات برای سلامتی شما مفید است
ابداع غشا‌های کامپوزیتی برای تصفیه آب با استفاده از میدان‌های مغناطیسی
میزان سوختگی در ایران ۱۳ برابر کشورهای پیشرفته است
احیای دفاتر جهاد دانشگاهی در چهار دانشکده دانشگاه تهران با هدف جذب استعداد‌های دانشجویی
کارشناسان: راه‌اندازی مجدد هفتگی گوشی، عملکرد و امنیت را افزایش می‌دهد
کشف ابرهای نمکی در جو یک سیاره فراخورشیدی بزرگ برای اولین بار
نسخه جدید برای قیمت‌گذاری داروهای بدون نسخه
فواید تغذیه‌ای زردآلو و خطرات مصرف بیش از حد آن
امتحانات غیرنهایی مدارس با دستورالعمل‌های مرکز ارزشیابی اطلاع‌رسانی می‌شود