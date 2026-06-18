دیدار تیم‌های ملی کانادا و قطر در دور دوم جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد امروز در ونکوور برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های ملی فوتبال  کانادا و قطر در  دور  دوم مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶  بامداد جمعه از ساعت ۰۱:۳۰ در ورزشگاه بی‌سی پلیس ونکوور به مصاف هم می‌روند.

تیم ملی کانادا، میزبان مشترک این دوره از جام جهانی در هفته اول برابر تیم ملی بوسنی و هرزگوین به تساوی یک بر یک دست یافت. اکنون این تیم با  حمایت هواداران خود و استفاده از  استعداد‌های جوانش، به دنبال اولین پیروزی تاریخی در جام جهانی است.  

آلفونسو دیویس مدافع چپ بایرن مونیخ و کایل لارین مهاجم گلزن، ستاره‌های اصلی تیم ملی کانادا هستند. آنها با انگیزه مضاعف در خانه خود بازی می‌کنند و می‌خواهند هواداران کانادایی را با برد برابر قطر خوشحال کنند.  

 در آن طرف، تیم ملی قطر در بازی اول خود مقابل سوئیس توانست  در دقایق پایانی بازی باخته را با تساوی عوض کند و  این تیم نشان داد که به راحتی تسلیم نمی‌شود.

عنابی‌ها  با تکیه بر تجربه اکرم عفیف و المعز علی، به دنبال تاریخ‌سازی در دومین حضور خود در جام جهانی هستند. تیم ملی  قطر در سال ۲۰۲۲، به عنوان میزبان، نتوانست از گروه خود صعود کند، اما حالا با تجربه بیشتر، امیدوار است که شگفتی‌ساز شود.

هر ۲ تیم به برد در بازی امشب نیاز مبرم دارند و باید دید کدامیک از این تیم‌ها می‌تواند اولین برد خود را در جام جهانی به دست آورد و  شانس خود را برای صعود از گروهش بیشتر کند.  

برچسب ها: تیم ملی فوتبال کانادا ، تیم ملی قطر
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
عباس مروتی
۰۶:۴۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
کانادا ۶ و قطر ۰ نتیجه بسیار عادلانه بود .
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