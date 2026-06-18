شورای عالی امنیت ملی در بیانیه‌ای اعلام کرد: به موجب یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، به مدت ۶۰ روز، هیچ‌گونه هزینه‌ای از متقاضیان عبور از تنگه هرمز اخذ نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای عالی امنیت ملی در بیانیه ای اعلام کرد: به موجب یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، به مدت ۶۰ روز، هیچ‌گونه هزینه‌ای از متقاضیان عبور از تنگه هرمز اخذ نخواهد شد و این هزینه‌ها توسط دولت جمهوری اسلامی‌ایران تأمین می‌ شود.

 متن شورای عالی امنیت ملی که پنجشنبه شب ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ انتشار یافته، بدین شرح است:

بسمه تعالی
به موجب یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، به مدت شصت روز، هیچ‌گونه هزینه‌ای از متقاضیان اخذ نخواهد شد و این هزینه‌ها توسط دولت جمهوری اسلامی‌ایران تأمین می‌گردد.

بر این اساس به مدیریت آبراه خلیج فارس دستور داده شده است، در جهت تحقق اهداف تفاهم‌نامه درخواست‌ها را با سرعت و اولویت رسیدگی و پاسخ دهد.

با توجه به شرایط خاص و وجود برخی مخاطرات ایمنی در مسیر عبور و به دلیل لزوم حصول اطمینان از تردد ایمن و جلوگیری از حوادث دریایی، لازم است کشتی‌ها در مسیر و زمان اعلامی‌به آنها عبور نمایند تا به تدریج، امکان تردد افزایش یابد.

ترتیبات اجرایی و جزییات فنی عبور از تنگه هرمز از طریق مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام می‌گردد.

در خصوص سایر موضوعات، از جمله مین‌زدایی، اقدامات لازم مطابق بند ۵ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد انجام خواهد شد.

برچسب ها: شورای عالی امنیت ملی ، تنگه هرمز ، قدرت ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
بنده خوشبین نیستم به مذاکرات دوباره جنگ خواهد شد ومردم تاوان اشتباه دولت مردم خواهند داد
۳
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
آقایان مسئول ، هرآنچه که غیر از فرمایشات رهبر مان باشد ما ملت مخالفیم.ما اجازه نخواهیم داد خون رهبر شهید و ملت شهید مان بی ثمر بماند،حواستان باشد.
۴
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
مذاکره با امریکا عاقلانه و شرافتمندانه نبود و از این به بعد هم نخواهد بود.
۵
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
کاش انقدر که به امریکا خوش بینی به توان دانشمندان ایرانی هم خوش بین باشی
۶
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
چه قدر باید تاوان مذاکره بدیم؟
۶
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
تا میتونن نفت میبرن بدون هزینه، ۶۰ روز کم نیست. هست؟ ناوهاشون هم هستند و مراقبت میکنند.
۶
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
دو ماه بدون هزینه خزانه شان را پر می کنند بعد بدتر به ما حمله می کنند.
۵
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
آفرین
خیلی هم عالی
مذاکرات سازنده ای بود
۱۵
۷
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