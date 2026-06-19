رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با اعلام ناکامی رژیم صهیونیستی، خواستار آغاز روند خروج اشغالگران از خاک لبنان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - «محمد رعد» رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت (وابسته به حزب الله لبنان) اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در دستیابی به هدف خود برای نابودی جنبش حزب‌الله ناکام مانده است.

رعد در بیانیه‌ای گفت: «جنگ دشمن با هدف در هم شکستن مقاومت در لبنان شکست خورده و به اهداف خود نخواهد رسید».

او افزود ارتش صهیونیستی باید «به‌طور کامل به توقف جنگ در زمین، دریا و هوا» که در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیش‌بینی شده پایبند باشد و «بدون هیچ نیازی به مذاکرات مستقیم، برای آغاز روند خروج ظرف ۶۰ روز آماده شود».

منبع: تایمز اسرائیل