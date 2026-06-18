بازی تیم‌های ملی مکزیک و کره جنوبی در دور دوم مسابقات جام جهانی بامداد جمعه برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و کره جنوبی از گروه A  در دور دوم مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ صبح جمعه از ساعت ۴:۳۰ به وقت تهران و در ورزشگاه گوادالاخارا به مصاف یکدیگر می‌روند.  

هر ۲ تیم در  اولین بازی خود در جام جهانی توانستند حریفان خود را شکست بدهند و ۳ امتیاز بازی را از آن خود کنند. تیم ملی مکزیک یکی از میزبانان این دوره از مسابقات جام جهانی  توانست در دیدار افتتاحیه نمایش خوبی در برابر آفریقای جنوبی ارائه دهد و نماینده آفریقا را ۲ بر صفر شکست دهد. چشم امید هواداران مکزیکی، به خولین کوئینونز و رائول خیمنز، ۲ مهاجم تیمشان است، که در دیدار افتتاحیه نیز، موفق شدند گلزنی کنند و تیمشان را به برتری برسانند.

از آن طرف،   تیم ملی کره جنوبی  با نمایش عالی  در بازی اول خود در جام جهانی  توانست برابر  تیم ملی جمهوری چک  با نتیجه ۲ بر یک به برتری برسد. هواداران کره جنوبی از تیم خود انتظار دارند که در ۲ بازی  باقی مانده خود در مرحله گروهی نیز عملکرد درخشانی داشته باشد تا به مرحله حذفی جام جهانی راه یابد.  

تیم‌های ملی کره جنوبی و مکزیک  برای قطعی کردن صعود خود به مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی  باید برنده بازی امروز شوند  تا گام بزرگی در این تورنمنت بردارند.  

برچسب ها: تیم ملی کره جنوبی ، تیم ملی مکزیک ، جام جهانی ۲۰۲۶
خبرهای مرتبط
جام جهانی ۲۰۲۶؛
چک ۱ - ۱ آفریقای جنوبی/ نبرد بازنده‌های دور اول برنده نداشت + فیلم
جام جهانی ۲۰۲۶؛
جدال کانادا و قطر برای نخستین برد در ونکوور
داور بازی ایران و بلژیک مشخص شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
عباس مروتی
۰۶:۴۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
مکزیک صعود کرد . کره به اما و اگر رسید
۰
۰
پاسخ دادن
اولین اقدام نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال برای فصل جدید
نبرد جذاب هلند و سوئد برای صدرنشینی
آلمان - ساحل عاج؛ تقابل ژرمن‌ها با فیل‌ها در تورنتو
هلند ۵ - ۱ سوئد/ رونمایی از ورژن ویرانگر لاله های نارنجی + فیلم
رحمان رضایی: فیفا باید موضع شفاف‌تری در مورد حمایت از ایران می‌گرفت
نبی: انتظار داریم پروتکل های فیفا در جام جهانی به صورت کامل اجرا شود
زمان نقل و انتقالات تابستانی لیگ برتر فوتبال مشخص شد
جمع‌بندی نهایی در استقلال؛ مربی ترک در راه کادر فنی
لیست سفید بازیکنان مازاد استقلال
تیم ملی کومیته مردان فینالیست شد/۴ طلا در انتظار کاراته ایران
آخرین اخبار
ژاپن - تونس؛ شاگردان هروه رنار به دنبال انتقام‌گیری از سامورایی‌ها
جدال اکوادور و کوراسائو برای کسب نخستین برد
تیم ملی به لس‌آنجلس رفت
از تصمیم فدراسیون فوتبال برای شکایت از آمریکا تا درخشش رزمی‌کاران کشورمان در ترکیه + فیلم
هلند ۵ - ۱ سوئد/ رونمایی از ورژن ویرانگر لاله های نارنجی + فیلم
نبی: انتظار داریم پروتکل های فیفا در جام جهانی به صورت کامل اجرا شود
جمع‌بندی نهایی در استقلال؛ مربی ترک در راه کادر فنی
بختیاری آخرین تکواندوکار مسافر ناگویا شد
لیست سفید بازیکنان مازاد استقلال
رضایی به اردوی تیم ملی تکواندو دعوت شد
اولین اقدام نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال برای فصل جدید
آلمان - ساحل عاج؛ تقابل ژرمن‌ها با فیل‌ها در تورنتو
نبرد جذاب هلند و سوئد برای صدرنشینی
رحمان رضایی: فیفا باید موضع شفاف‌تری در مورد حمایت از ایران می‌گرفت
زمان نقل و انتقالات تابستانی لیگ برتر فوتبال مشخص شد
خارجی‌های لیگ برتر نصف شدند
تأکید وزارت ورزش بر عبور از برنامه‌های نمایشی در حوزه جوانان
نخستین اعزام تاریخی دختران ایران به رقابت‌های رسمی ژیمناستیک هنری آسیا
بصارت‌دار: اردوی اردبیل، گام مهمی در مسیر بازی‌های آسیایی است
ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا؛ مدال برنز بر گردن احمدکهنی
تیم ملی کومیته مردان فینالیست شد/۴ طلا در انتظار کاراته ایران
لیست اعزامی تیم ملی فوتسال بانوان به مسابقات کافا مشخص شد
پایان آماده‌سازی ملی‌پوشان فوتسال بانوان برای مسابقات کافا
تصمیم نهایی در مورد لیگ برتر اعلام شد
کاراته قهرمانی آسیا؛ کومیته تیمی بانوان ایران فینالیست شد/ کسب سهمیه جهانی
برنامه ریزی جامعه ورزش برای حضور منسجم در مراسم تشییع قائد امت
کاپ نایب‌ قهرمانی ۲۰۱۴ جهان به ایران برمی‌گردد
هشدار رسانه‌های بلژیکی درباره ضعف دفاعی پیش از بازی با ایران
پیاتزا: مشکل از پاسور نیست، تمام تیم باید بهتر شود
مونتلا:فوتبال به این سادگی نیست