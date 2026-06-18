باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و کره جنوبی از گروه A در دور دوم مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ صبح جمعه از ساعت ۴:۳۰ به وقت تهران و در ورزشگاه گوادالاخارا به مصاف یکدیگر می‌روند.

هر ۲ تیم در اولین بازی خود در جام جهانی توانستند حریفان خود را شکست بدهند و ۳ امتیاز بازی را از آن خود کنند. تیم ملی مکزیک یکی از میزبانان این دوره از مسابقات جام جهانی توانست در دیدار افتتاحیه نمایش خوبی در برابر آفریقای جنوبی ارائه دهد و نماینده آفریقا را ۲ بر صفر شکست دهد. چشم امید هواداران مکزیکی، به خولین کوئینونز و رائول خیمنز، ۲ مهاجم تیمشان است، که در دیدار افتتاحیه نیز، موفق شدند گلزنی کنند و تیمشان را به برتری برسانند.

از آن طرف، تیم ملی کره جنوبی با نمایش عالی در بازی اول خود در جام جهانی توانست برابر تیم ملی جمهوری چک با نتیجه ۲ بر یک به برتری برسد. هواداران کره جنوبی از تیم خود انتظار دارند که در ۲ بازی باقی مانده خود در مرحله گروهی نیز عملکرد درخشانی داشته باشد تا به مرحله حذفی جام جهانی راه یابد.

تیم‌های ملی کره جنوبی و مکزیک برای قطعی کردن صعود خود به مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی باید برنده بازی امروز شوند تا گام بزرگی در این تورنمنت بردارند.