باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر امور خارجه پیام حکیمانه و راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی را چراغ راه تمامی کارگزاران سیاست خارجی کشور دانست و از رهنمودها، تدابیر و حمایتهای ارزشمند ایشان قدردانی کرد.
متن پیام سید عباس عراقچی به شرح زیر است:
حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، مقام معظم رهبری
سلام علیکم
پیام حکیمانه و راهگشای حضرتعالی چراغ راه تمامی کارگزاران سیاست خارجی کشور است و اینجانب قدردان رهنمودها، تدابیر و حمایتهای ارزشمند حضرت عالی هستم. این هدایتهای دلسوزانه، بدون تردید پشتوانهای استوار برای صیانت از عزت ملی، پاسداری از حقوق ملت بزرگ ایران و پیشبرد مسئولانه آرمانهای انقلاب اسلامی خواهد بود.
با استعانت از خداوند متعال و ائمه اطهار، اطمینان می دهم تمامی توان دستگاه سیاست خارجی کشور در راستای تأمین منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، حفظ حقوق ملت شریف ایران و پاسداری از عزت، استقلال و اقتدار این سرزمین، در چارچوب اصول و مبانی مورد نظر حضرت عالی به کار گرفته خواهد شد و از هیچ تلاشی برای تحقق این اهداف و صیانت از مصالح ملی فروگذار نخواهیم کرد.
با احترام
سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه