وزیر امور خارجه پیام حکیمانه و راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی را چراغ راه تمامی کارگزاران سیاست خارجی کشور دانست و از رهنمودها، تدابیر و حمایت‌های ارزشمند ایشان قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر امور خارجه پیام حکیمانه و راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی را چراغ راه تمامی کارگزاران سیاست خارجی کشور دانست و از رهنمودها، تدابیر و حمایت‌های ارزشمند ایشان قدردانی کرد.

متن پیام سید عباس عراقچی به شرح زیر است:

حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری

سلام علیکم

پیام حکیمانه و راهگشای حضرت‌عالی چراغ راه تمامی کارگزاران سیاست خارجی کشور است و اینجانب قدردان رهنمودها، تدابیر و حمایت‌های ارزشمند حضرت عالی هستم. این هدایت‌های دلسوزانه، بدون تردید پشتوانه‌ای استوار برای صیانت از عزت ملی، پاسداری از حقوق ملت بزرگ ایران و پیشبرد مسئولانه آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

با استعانت از خداوند متعال و ائمه اطهار، اطمینان می دهم تمامی توان دستگاه سیاست خارجی کشور در راستای تأمین منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، حفظ حقوق ملت شریف ایران و پاسداری از عزت، استقلال و اقتدار این سرزمین، در چارچوب اصول و مبانی مورد نظر حضرت عالی به کار گرفته خواهد شد و از هیچ تلاشی برای تحقق این اهداف و صیانت از مصالح ملی فروگذار نخواهیم کرد.


با احترام
سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، رهبر انقلاب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
فعلا که بند اولش رو هواست جناب.
۳
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۰:۰۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
آقای دیپلمات چرا از ان قسمت پیام حضرت آقا که گفتند نظر دیگری داشته اند چیزی نگفته اید
۴
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
ای کاش از اول گوش و جان به فرمایش رهبری می دادید نه الان که فقط امید ما به خداست
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