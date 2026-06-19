باشگاه پرسپولیس برای تمدید قرارداد اوسمار منتظر است تا این مربی مبلغ قرارداد خود را کاهش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - جلسه‌ای بین مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و اوسمار سرمربی برزیلی در چند روز گذشته برگزار شده است، اما هنوز طرفین برای انعقاد قرارداد به توافق نهایی نرسیدند.  

طبق پیگیری‌های صورت گرفته، عدم توافق باشگاه پرسپولیس با اوسمار برای تمدید قراردادش به مبلغ قرارداد این مربی برزیلی برمی‌گردد چرا که مدیران سرخپوش معتقدند که در شرایط فعلی باید اوسمار رقم قراردادش را پایین بیاورد تا  قرارداد فصل آینده نهایی شود.  

گفته می‌شود اوسمار  حاضر شده که مبلغ قرارداد خود را کاهش بدهد، اما این مربی برزیلی هنوز میزان کاهش قراردادش را مشخص نکرده و اعلام مبلغ نهایی را به روز‌های آینده موکول کرده است. براین اساس مدیران سرخپوش منتظر هستند تا رقم قرارداد پیشنهادی اوسمار مشخص شود تا درباره همکاری یا عدم همکاری با این مربی تصمیم بگیرند.  

البته پرسپولیسی‌ها بیکار ننشستند و مذاکراتی با دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات داشته‌اند تا در صورت عدم توافق با اوسمار بتوانند اسکوچیچ را جایگزین سرمربی برزیلی خود برای فصل آینده کنند.  

گفته می‌شود تکلیف نیمکت تیم فوتبال پرسپولیس تا هفته آینده مشخص می‌شود و باید دید اوسمار در پرسپولیس می‌ماند و یا اینکه اسکوچیچ جای سرمربی برزیلی را می‌گیرد.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، اوسمارلوس ویرا
خبرهای مرتبط
ادعای خداداد عزیزی؛
پرسپولیسی‌ها با اسکوچیچ برای فصل بعد مذاکره کردند
جام جهانی ۲۰۲۶؛
ازبکستان- کلمبیا؛ ماموریت دشوار شاگردان کاناوارو در مکزیکو سیتی
چراغ سبز سازمان لیگ به شروع فصل جدید فوتبال زنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
باز هم تیتر ناقص !!!
کاهش قرارداد یعنی چه ؟!!!!
حتما منظورتان کاهش مبلغ قرارداد است !!!!
۰
۰
پاسخ دادن
تصمیم نهایی در مورد لیگ برتر اعلام شد
نبرد جذاب هلند و سوئد برای صدرنشینی
اولین اقدام نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال برای فصل جدید
آلمان - ساحل عاج؛ تقابل ژرمن‌ها با فیل‌ها در تورنتو
رحمان رضایی: فیفا باید موضع شفاف‌تری در مورد حمایت از ایران می‌گرفت
نبی: انتظار داریم پروتکل های فیفا در جام جهانی به صورت کامل اجرا شود
هلند ۵ - ۱ سوئد/ رونمایی از ورژن ویرانگر لاله های نارنجی + فیلم
هشدار رسانه‌های بلژیکی درباره ضعف دفاعی پیش از بازی با ایران
زمان نقل و انتقالات تابستانی لیگ برتر فوتبال مشخص شد
تیم ملی کومیته مردان فینالیست شد/۴ طلا در انتظار کاراته ایران
آخرین اخبار
تیم ملی به لس‌آنجلس رفت
از تصمیم فدراسیون فوتبال برای شکایت از آمریکا تا درخشش رزمی‌کاران کشورمان در ترکیه + فیلم
هلند ۵ - ۱ سوئد/ رونمایی از ورژن ویرانگر لاله های نارنجی + فیلم
نبی: انتظار داریم پروتکل های فیفا در جام جهانی به صورت کامل اجرا شود
جمع‌بندی نهایی در استقلال؛ مربی ترک در راه کادر فنی
بختیاری آخرین تکواندوکار مسافر ناگویا شد
لیست سفید بازیکنان مازاد استقلال
رضایی به اردوی تیم ملی تکواندو دعوت شد
اولین اقدام نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال برای فصل جدید
آلمان - ساحل عاج؛ تقابل ژرمن‌ها با فیل‌ها در تورنتو
نبرد جذاب هلند و سوئد برای صدرنشینی
رحمان رضایی: فیفا باید موضع شفاف‌تری در مورد حمایت از ایران می‌گرفت
زمان نقل و انتقالات تابستانی لیگ برتر فوتبال مشخص شد
خارجی‌های لیگ برتر نصف شدند
تأکید وزارت ورزش بر عبور از برنامه‌های نمایشی در حوزه جوانان
نخستین اعزام تاریخی دختران ایران به رقابت‌های رسمی ژیمناستیک هنری آسیا
بصارت‌دار: اردوی اردبیل، گام مهمی در مسیر بازی‌های آسیایی است
ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا؛ مدال برنز بر گردن احمدکهنی
تیم ملی کومیته مردان فینالیست شد/۴ طلا در انتظار کاراته ایران
لیست اعزامی تیم ملی فوتسال بانوان به مسابقات کافا مشخص شد
پایان آماده‌سازی ملی‌پوشان فوتسال بانوان برای مسابقات کافا
تصمیم نهایی در مورد لیگ برتر اعلام شد
کاراته قهرمانی آسیا؛ کومیته تیمی بانوان ایران فینالیست شد/ کسب سهمیه جهانی
برنامه ریزی جامعه ورزش برای حضور منسجم در مراسم تشییع قائد امت
کاپ نایب‌ قهرمانی ۲۰۱۴ جهان به ایران برمی‌گردد
هشدار رسانه‌های بلژیکی درباره ضعف دفاعی پیش از بازی با ایران
پیاتزا: مشکل از پاسور نیست، تمام تیم باید بهتر شود
مونتلا:فوتبال به این سادگی نیست
پرسپولیس از امارات بازیکن می‌گیرد
کورتوا: مقابل ایران نباید کنترل بازی از دستمان خارج شود