باشگاه پرسپولیس برای تمدید قرارداد اوسمار منتظر است تا این مربی مبلغ قرارداد خود را کاهش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - جلسهای بین مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و اوسمار سرمربی برزیلی در چند روز گذشته برگزار شده است، اما هنوز طرفین برای انعقاد قرارداد به توافق نهایی نرسیدند.
طبق پیگیریهای صورت گرفته، عدم توافق باشگاه پرسپولیس با اوسمار برای تمدید قراردادش به مبلغ قرارداد این مربی برزیلی برمیگردد چرا که مدیران سرخپوش معتقدند که در شرایط فعلی باید اوسمار رقم قراردادش را پایین بیاورد تا قرارداد فصل آینده نهایی شود.
گفته میشود اوسمار حاضر شده که مبلغ قرارداد خود را کاهش بدهد، اما این مربی برزیلی هنوز میزان کاهش قراردادش را مشخص نکرده و اعلام مبلغ نهایی را به روزهای آینده موکول کرده است. براین اساس مدیران سرخپوش منتظر هستند تا رقم قرارداد پیشنهادی اوسمار مشخص شود تا درباره همکاری یا عدم همکاری با این مربی تصمیم بگیرند.
البته پرسپولیسیها بیکار ننشستند و مذاکراتی با دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات داشتهاند تا در صورت عدم توافق با اوسمار بتوانند اسکوچیچ را جایگزین سرمربی برزیلی خود برای فصل آینده کنند.
گفته میشود تکلیف نیمکت تیم فوتبال پرسپولیس تا هفته آینده مشخص میشود و باید دید اوسمار در پرسپولیس میماند و یا اینکه اسکوچیچ جای سرمربی برزیلی را میگیرد.