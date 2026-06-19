باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره روند مذاکرات و توافق اخیر پایان جنگ، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی ضمن قدردانی از رهنمودها و حمایت‌های معظم‌له، بر نقش تعیین‌کننده این پیام در ترسیم چارچوب‌های کلان مذاکرات و تبیین مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد.

وی افزود: پیام رهبر انقلاب نقشه راه صیانت از منافع ملی در مسیر مذاکرات است، خود را متعهد به اجرای دغدغه‌ها و رهنمودهای ایشان می‌دانیم و با اتکا به رهنمودهای رهبری و هوشیاری تیم مذاکره‌کننده، پیروزی حاصل خواهد شد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

پیام روشنگرانه و صریح مقام معظم رهبری خطاب به ملت پرشور و وفادار ایران مسئولیت همه اجزای مؤثر در فرآیند مذاکره پیش رو را تبیین کرد. توجه مهرافزای معظم‌له مبنی بر تلاش‌های دلسوزانه و حسن نظر مسئولین امر و صدور اجازه برای آغاز مذاکره در جهت تحصیل منفعت برای ملت ایران اسباب خرسندی و رضایت همه خدمتگزاران ملت ایران است. بدیهی است اینجانب به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای امنیت ملی به همراه سایر اعضای این شورا خود را متعهد به توجه حداکثری نسبت به دغدغه‌های معظم‌له و حراست از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت می‌دانیم.

بی‌تردید خط قرمز مسئولین منافع ملی و پاسداشت عزت، شرافت و اقتدار ملت رشید ایران است و با توجه حداکثری تیم مذاکره کننده نسبت به جزئیات مذاکره و رجای واثق به فضل و عنایت پروردگار، پیروزی بزرگ حاصل خواهد شد. انشاالله

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران