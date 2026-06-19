مسعود پزشکیان در واکنش به پیام راهبردی و روشنگرانه رهبر معظم انقلاب در تبیین مذاکرات پیش رو در پیامی تاکید کرد: با اتکا به رهنمودهای رهبری و هوشیاری تیم مذاکره‌کننده، پیروزی حاصل خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره روند مذاکرات و توافق اخیر پایان جنگ، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی ضمن قدردانی از رهنمودها و حمایت‌های معظم‌له، بر نقش تعیین‌کننده این پیام در ترسیم چارچوب‌های کلان مذاکرات و تبیین مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد.

وی افزود: پیام رهبر انقلاب نقشه راه صیانت از منافع ملی در مسیر مذاکرات است، خود را متعهد به اجرای دغدغه‌ها و رهنمودهای ایشان می‌دانیم و با اتکا به رهنمودهای رهبری و هوشیاری تیم مذاکره‌کننده، پیروزی حاصل خواهد شد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام روشنگرانه و صریح مقام معظم رهبری خطاب به ملت پرشور و وفادار ایران مسئولیت همه اجزای مؤثر در فرآیند مذاکره پیش رو را تبیین کرد. توجه مهرافزای معظم‌له مبنی بر تلاش‌های دلسوزانه و حسن نظر مسئولین امر و صدور اجازه برای آغاز مذاکره در جهت تحصیل منفعت برای ملت ایران اسباب خرسندی و رضایت همه خدمتگزاران ملت ایران است. بدیهی است اینجانب به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای امنیت ملی به همراه سایر اعضای این شورا خود را متعهد به توجه حداکثری نسبت به دغدغه‌های معظم‌له و حراست از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت می‌دانیم.

بی‌تردید خط قرمز مسئولین منافع ملی و پاسداشت عزت، شرافت و اقتدار ملت رشید ایران است و با توجه حداکثری تیم مذاکره کننده نسبت به جزئیات مذاکره و رجای واثق به فضل و عنایت پروردگار، پیروزی بزرگ حاصل خواهد شد. انشاالله

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رهبر انقلاب ، توافق ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
من اگر مسئول بودم فقط اجرا کننده خواسته های رهبری بودم
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
تا زمانی که تمام خواسته های رهبر عملی نشود کار دست نمی شود. دست خود را از دست رهبر جدا نکنید. پشت رهبر باشید و فقط خواسته های او را اجرا کنید.
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
چرا دستور شما بزای تبدیل وضعیت کارگران اجرا نشد؟
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
چه توطئه ای پشت این تفاهم‌نامه در کاره فقط خدا میداند، چون سکوت اسرائیل مشکوک است.
۲
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۶ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ چون چهار دست پاش تواین گل گیر کرده بود تن به مذاکره داد از این بحران خودساخته که خارج شود معلوم نیست باز چه کلکی سوار کنذ
۲
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
حتی اگر از آسمان طلا ببارد فساد و ضعف مدیریت کشور اجازه هیچ گشایش و پیشرفتی به مملکت نمی دهد.
۵
۳۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
بند اولش که رو هواست جناب.
۳
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
,تفاهم نامه ای امضا کردی که اولین شرط توقف جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان نقض شده
۶
۲۹
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