تیم ملی فوتبال سوئیس موفق شد با نتیجه قاطع ۴ - ۱ از سد بوسنی و هرزگوین بگذرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ تیم‌های ملی فوتبال سوئیس و بوسنی و هرزگوین به مصاف هم رفتند.

نیمه نخست این دیدار گلی درپی نداشت تا ۲ تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم نیز بازی پایاپا دنبال می‌شد تا اینکه در دقیقه ۷۴ جوهان منزامبی با شوتی پرقدرت در محوطه جریمه قفل دروازه بوسنیایی‌ها را باز کرد.

در دقیقه ۸۰ طارق محرموویچ مانع از تک به تک شدن مهاجم سوئیس با دروازه بان شد و داور او را با کارت قرمز مستقیم از بازی اخراج کرد تا بازی برای بوسنیایی‌ها سخت‌تر شود.

سوئیسی‌ها از ده نفره شدن بوسنی نهایت استفاده را کردند و در دقیقه ۸۴ روبن وارگاس گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

در دقیقه ۹۰ بازهم جوهان منزامبی دروازه بوسنی را باز کرد تا ضمن ثبت گل سوم تیمش خودش نیز دبل کرده باشد.

ارمین مهمیچ در دقیقه ۳+۹۰ با شوتی پرقدرت و دیدنی دروازه سوئیس را باز کرد تا یکی از گل خورده تیمش را جبران کرده باشد.

این دیدار مهیج و دیدنی بازهم گل داشت و گرانیت ژاکا کهنه کار در دقیقه ۶+۹۰ از روی نقطه پنالتی دروازه بوسنی را باز کرد تا سوئیس با نتیجه ۴ - ۱ به برتری برسد.