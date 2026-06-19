محمد امین حزباوی مدافع تیم فوتبال سپاهان مدنظر باشگاه پرسپولیس برای فصل بعد قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس فعالیت خود را در بازار نقل و انتقالات شروع کرده است و قصد دارد برای تقویت خط دفاعی خود، محمد امین حزباوی مدافع سپاهان را به خدمت بگیرد.

حزباوی که در ماه‌های گذشته به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت می‌شد، اما این بازیکن در لیست نهایی مسافران جام جهانی قرار نگرفت و حضور در این تورنمنت بزرگ را از دست داد. البته حزباوی به تیم ملی امید دعوت شده و امیدوار است در بازی های آسیایی ناگویا بدرخشد. همچنین او با عملکرد خوبش از باشگاه پرسپولیس پیشنهاد خوبی دریافت کرده است.

شنیده می‌شود باشگاه پرسپولیس مذاکرات خود را برای جذب حزباوی شروع کرده است و اگر سرخپوشان بتوانند با باشگاه سپاهان به توافق برسند در آن صورت این مدافع با قراردادی ۳ ساله به جمع سرخپوشان می‌پیوندد.

گفته می‌شود باشگاه پرسپولیس تاکنون کسری طاهری و مهدی تیکدری را برای فصل آینده به خدمت گرفته است، اما هنوز از این ۲ بازیکن رونمایی نکرده است.