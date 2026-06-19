باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - فرشاد فلاحت زاده پیشکسوت فوتبال در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی‌اش از تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ملی نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار کرد: این بازی ۲ نیمه متفاوت داشت. بازیکنان تیم ملی فوتبال بعد از ۱۰، ۱۵ دقیقه اول به خودشان آمدند و توانستند به بازی مسلط شوند. به نظرم در نیمه دوم که نیمه مربیان بود، قلعه نویی توانست با تعویض‌های هجومی و تغییر سیستم توانست بازی را در اختیار بگیرد. ما می‌توانستیم این بازی را ببریم.درست است که حریف هم یکی، ۲ موقعیت داشت، اما می‌توانستیم نیوزیلند را ببریم به شرطی که مدافعان ما اشتباهات فاحش را مرتکب نمی‌شدند.

او افزود: دفاع‌های وسط ما یک مقدار سردرگم بودند و همان باعث شد که نیوزیلند به گل دست پیدا کند و دو گل خیلی ساده را تیم ملی فوتبال از حریف خود دریافت کرد.

فلاحت زاده درباره اینکه عملکرد بیرانوند و مدافعان تیم ملی فوتبال را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: نمی‌توانیم بگوییم که دروازه‌بان صددرصد مقصر بود، چون توپی که به شش قدم می‌آید و حریف ضربه محکمی به توپ می‌زند، گرفتنش سخت است. حالا بیرانوند در خروجی که از دروازه داشت باید پایین زانو را می‌بست که این کار را کرد، اما متاسفانه بازیکن حریف با ضربه چیپ، توپ را از بالای سر بیرانوند عبور داد و به گل تبدیل شد. بیرانوند می‌توانست بهتر از این باشد، اما در مجموع خط دفاع ما ضعیف بود و دفاع تیمی به خوبی جمع نمی‌شد. البته بازیکنان بعد از آن توانمندی خود را نشان دادند، می‌توانستند بازیکنان به گل‌های بیشتری دست پیدا کنند.

او درباره اینکه عملکرد رامین رضاییان را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: من خودم همیشه اعتقاد داشتم که رضاییان باید همیشه در تیم ملی فوتبال باشد. البته قلعه نویی به خاطر اختلاف، این بازیکن را کنار گذاشت و به تیم ملی فوتبال دعوت کرد و این بازیکن هم به خوبی جواب داد. رضاییان بازیکن باتجربه و باانگیزه‌ای است و حاشیه‌ای ندارد و توانست به تیم ملی فوتبال کمک کند. او با گل و پاس گل توانست نتیجه مساو‌ی را برای تیم ملی رقم بزند.

فلاحت زاده درباره اینکه عملکرد خط حمله تیم ملی فوتبال را چطور دیده است، بیان کرد: بازیکنی مثل طارمی شناخت شده است و تیم حریف بر روی طارمی برنامه ریزی کرده است و طرح و برنامه دارند تا این بازیکن را از کار بیندازند. البته طارمی تحت فشار بود و شوتی به دروازه حریف زد و دوندگی زیادی داشت و عملکردش خوب بود. حالا قلعه نویی بیان کرده که بازی ایران و نیوزیلند قشنگ‌ترین بازی جام جهانی بوده است و من هم با نظرش موافق هستم. توقع ما از طارمی همین است که بهتر از این باشد و خوب بازی کند و گل بزند. فشاری بر روی بازیکنان ما هست و ریکاوری هم نتوانستند در آمریکا انجام بدهند و مشکلاتی در رفت و آمد دارند. البته با تمام این مشکلاتی که تیم ملی فوتبال دارد باید دست مریزاد به بازیکنان بگویم، چون کار سختی است. امیدوارم بازیکنان دوام بیاورند و تا روز آخر بجنگند.

پیشکسوت فوتبال گفت: جام جهانی دارد جام شگفتی‌ها می‌شود و خیلی از تیم‌های قدرتمند برابر حریفان خود مساوی می‌کنند. اگر بازیکنان خوش شانس باشند و یک مقدار تغییراتی در خط دفاع صورت بگیرد حضور چند بازیکن در خط دفاعی می‌تواند مثمرثمر باشد. به نظرم امسال شدنی است که از گروهمان در جام جهانی صعود کنیم.

او درباره بازی بعدی تیم ملی ایران برابر تیم بلژیک گفت: بلژیک تیم پرمهره‌ای هست و خیلی‌ها انتظار دارند این تیم در ۸ تیم راه یافته به مرحله بعدی حضور داشته باشد. به نظرم بازیکنان همیشه برابر تیم‌های بزرگ‌تر بهتر بازی کردند. همچنین به نظر می‌آید که بازیکنان، تیم نیوزیلند را دستکم گرفته بودند. با هر کسی که صحبت می‌شد در نهایت می‌گفت که نیوزیلند را می‌بریم. به هر حال ذهنیتی بین بازیکنان بوده است که تیم نیوزیلند ضعیف است و ما می‌بریم. اشتباهات در فوتبال هست و می‌بینید که بزرگترین بازیکنان دنیا هم پنالتی را خراب می‌کنند. خوشبختانه این بازی جاندار بود و بازیکنان محک خوردند، اما مطمئنا قلعه نویی باهوش است و برای بازی با بلژیک نفرات بهتری را استفاده کند و طرح و برنامه بهتری می‌تواند پیاده کند. اگر ما بتوانیم برابر بلژیک مساوی کنیم در آن صورت می‌توانیم تیم مصر را ببریم.

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه به نظرش تیم ملی فوتبال می‌تواند به مرحله بعدی جام جهانی صعود کند، گفت: بله، اگر بازیکنان خودشان باشند و ۱۰ الی ۱۵ درصد بازیکنان توان خود را افزایش بدهند در آن صورت کار شدنی است. درست است که بازیکنان دارند خسته می‌شوند و در این تورنمنت فرسایشی حضور دارند، اما می‌توانند ریکاوری کنند و صعود به مرحله بعدی جام جهانی شدنی است. من فکر می‌کنم برای اولین بار می‌توانیم از گروهمان صعود کنیم.