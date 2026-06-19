باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- در ادامه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی کانادا و قطر به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با برتری پرگل ۶ - ۰ کانادایی‌ها به پایان رسید.

کانادا از همان دقایق ابتدایی بازی کنترل مسابقه را در اختیار داشت و در دقیقه ۱۶ توسط کایل لارین به گل نخست دست یافت. جاناتان دیوید بازیکن کانادا بار دیگر در دقیقه ۲۹ دروازه قطر را باز کرد تا اختلاف به دو گل افزایش پیدا کند.

شرایط برای قطری‌ها در دقیقه ۳۳ دشوارتر شد؛ جایی که همام الامین با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین مسابقه اخراج شد و تیمش ۱۰ نفره به کار ادامه داد.

فشار حملات کانادا ادامه داشت و جاناتان دیوید در سومین دقیقه وقت‌های تلف‌شده نیمه نخست گل سوم را به ثمر رساند تا کانادا با برتری ۳ بر صفر راهی رختکن شود.

در نیمه دوم نیز اوضاع برای قطر بهتر نشد و این تیم در دقیقه ۵۳ دومین بازیکن خود را نیز از دست داد. عاصم مادیبو با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد تا قطر با ۹ بازیکن به بازی ادامه دهد.

برتری عددی کانادا خیلی زود نتیجه داد و ناتان سالیبا در دقیقه ۶۴ گل چهارم تیمش را به ثمر رساند. در ادامه و در دقیقه ۷۴، بازیکنان قطر به اشتباه دروازه خودی را باز کردند تا پنجمین گل کانادا نیز ثبت شود. در حالی که بازی رو به پایان بود، جاناتان دیوید در دقیقه ۹۰+۳ ششمین گل کانادا را وارد دروازه قطر کرد تا این تیم یک پیروزی پرگل و مقتدرانه را جشن بگیرند.

با این نتیجه، کانادا سه امتیاز ارزشمند این دیدار را کسب کرد و با روحیه‌ای بالا به ادامه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ چشم دوخت.