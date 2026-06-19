باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - در ادامه رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، تیمهای ملی مکزیک و کرهجنوبی در دیداری حساس به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه در نهایت با برتری یک بر صفر مکزیک به پایان رسید.
دو تیم از ابتدای بازی عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشتند و موقعیتهای متعددی روی دروازه یکدیگر خلق کردند. با این حال، آمار بازی تا حد زیادی به سود کرهجنوبی بود و این تیم در بخشهایی از مسابقه کنترل بیشتری بر جریان بازی داشت. نیمه نخست با وجود تلاش دو تیم برای گلزنی، بدون رد و بدل شدن گل به پایان رسید تا بازیکنان با تساوی بدون گل راهی رختکن شوند.
در آغاز نیمه دوم، مکزیکیها حریف خود را غافلگیر کردند و در دقیقه ۵۰ روی ضربه لوییس رومو به گل نخست مسابقه دست یافتند تا از کرهجنوبی پیش بیفتند. پس از این گل، کرهجنوبی برای جبران نتیجه حملات بیشتری را روی دروازه مکزیک طراحی کرد، اما دفاع منسجم مکزیکیها اجازه نداد تغییری در نتیجه ایجاد شود.
در نهایت این دیدار با برتری یک بر صفر مکزیک خاتمه یافت تا این تیم با کسب سه امتیاز مسابقه، شش امتیازی شود و صدرنشینی خود در جدول گروه را حفظ کند.