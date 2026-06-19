درشب ها ماه محرم مردم ولایتمدار گیلان با حضور در مساجد ، بقاع متبرکه و همچنین در میدان ها به عشق امام حسین ( ع) سوگواری کردند.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ این روزها و شب ها اگر در هر کوچه و پس کوچه های گیلان بنگرید به صورت خود جوش و مردمی به عشق ابا عبدالله الحسین ( ع) و خاندان مطهرش سیاه پوش شده است. 

در مساجد ، تکایا و حسینه ها و بقاع متبرکه گیلان با برپایی دسته جات  و محفل های عزاداری به سوگواری ابا عبدالله الحسین ( ع) می پردازند. 

در میدان های استان نیز مردم با حضور شان  در اجتماعات شبانه به عشق خاندان اهل بیت ( ع) لبیک یا حسین ( ع) سر می دهند و به سوگواری می پردازند.‌

در برخی از شهرستان های گیلان نیز آیین های محرم و  عاشورایی برپا می  شود.

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برچسب ها: محرم ، گیلان
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