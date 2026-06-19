فرمانده انتظامی شهرستان قائنات از کشف ۴۹ بسته هروئین از معده مسافر اتوبوس در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ فولادی فرمانده انتظامی شهرستان قائنات گفت: مأموران پاسگاه ولیعصر (عج) شهرستان قاینات هنگام کنترل محور اصلی به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازجویی و بررسی‌های به عمل آمده از مسافر اتوبوس متوجه شدند که متهم اقدام به حمل موادمخدر به صورت بلع و انباری کرده‌ است.

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سرهنگ فولادی اظهار کرد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در این رابطه، ۴۹ بسته هروئین شامل ۴۹۷ گرم که به صورت انباری جاساز شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قائنات بیان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

برچسب ها: مواد مخدر ، مراجع قضائی
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