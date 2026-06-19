یک دستگاه خودروی سرقتی در سربیشه و یک دستگاه موتورسیکلت نیز در قاین توسط مأموران انتظامی کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سرهنگ میرزایی فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه گفت: در پی اعلام شهروندی مبنی بر سرقت یک دستگاه خودرو پراید در سطح شهرستان سربیشه، موضوع به صورت ویژه پیگیری و بلافاصله عملیات شناسایی و کشف در دستور کار مأموران پلیس کلانتری ۱۱ شهرستان سربیشه قرار گرفت.

او افزود: پس از انجام اقدامات فنی پلیسی و تحقیقات محلی و تلاش شبانه روزی اکیپ‌های ویژه، خودرو پراید سرقتی ظرف مدت ۴۸ ساعت در اطراف شهرستان سربیشه کشف شد.

سرهنگ میرزایی تصریح کرد: خودروی پراید کشف شده پس از طی مراحل قانونی، تحویل مالباخته شد.

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همچنین سرهنگ فولادی فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان قاینات هنگام گشت زنی در سطح شهر به یک دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک مشکوک شدند که جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او گفت: مأموران پس از اقدامات فنی و پلیسی و همچنین استعلام از سامانه‌های مربوطه متوجه شدند موتورسیکلت در شهرستان مشهد سرقت شده که موتورسیکت توقیف و راکب آن دستگیر و متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.