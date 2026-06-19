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فریاد خشم چهره‌ها و سیاستمداران مطرح آمریکایی از توافق + فیلم

سناتور‌های جمهوری‌خواه توافق ایران و آمریکا را «فاجعه‌بار» و «بدترین اشتباه دیپلماتیک» خواندند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نانسی پلوسی، نماینده کنگره آمریکا گفت: اینکه ما پول‌های مسدود شده‌ ایران را که سال‌ها در بانک‌ها بلوکه شده بود را  آزاد کنیم، به معنای شکست است.

بتیا اونگارسارگون، نویسنده آمریکایی اظهار کرد: توافق ایران و آمریکا به معنای تسلیم کامل است و هیچ‌کس در این موضوع تردید ندارد. ما به آنها نشان دادیم که می‌توانند بزرگترین ابرقدرت تاریخ کره زمین را با چند مین به زانو درآورند، این یک فاجعه تمام‌عیار است.

آنتونی اسکاراموچی، سیاستمدار آمریکایی ادامه داد: این توافق آنقدر غیرقابل‌باور است که تصور می‌کردم اشتباه است. وقتی به اعداد و ارقام نگاه می‌کنید فکر نمی‌کنید این یک توافق باشد.

 
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
شما ابرقدرت نیستید بلکه بزرگترین جنایتکار تاریخ هستید
۰
۷
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