باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - این روز‌ها صدای کار و تلاش ۲ هزار بهره بردار غلات از مزارع شهرستان خوسف به گوش می‌رسد.

افزایش دوبرابری عملکرد خوشه‌های گندم و جو حکایت از سخاوت آسمان در بارندگی‌های مطلوب و انتخاب ارقام پربازده را دارد.

یکی از کشاورزان این خطه می‌گوید: امسال ۷ رقم گندم کشت کرده‌ایم.

او ادامه می‌دهد: با توجه به بارندگی‌های خوبی که داشتیم محصولات ما نیز افزایش عملکرد داشته است.

خبیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف گفت: پیش بینی می‌شود حدود ۶ هزار و ۶۰۰ تن محصولات غلات در این شهرستان راهی مراکز خرید و انبار‌ها شود.

او افزود: بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی این شهرستان به کشت غلات اختصاص دارد.

همزمان با آغاز برداشت مرکز خرید تضمینی در شهرستان نیز فعال شده تا دسترنج کشاورزان را تحویل و خریداری کند.

مرکز خرید به صورت شبانه روزی آماده تحویل گندم کشاورزان است و پیش بینی می‌شود بیش از ۳ هزار تن گندم از کشاورزان دریافت شود.

برداشت غلات با ۱۲ دستگاه کمباین در این شهرستان تا پایان تیرماه ادامه دارد.