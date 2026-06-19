باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - این روزها صدای کار و تلاش ۲ هزار بهره بردار غلات از مزارع شهرستان خوسف به گوش میرسد.
افزایش دوبرابری عملکرد خوشههای گندم و جو حکایت از سخاوت آسمان در بارندگیهای مطلوب و انتخاب ارقام پربازده را دارد.
یکی از کشاورزان این خطه میگوید: امسال ۷ رقم گندم کشت کردهایم.
او ادامه میدهد: با توجه به بارندگیهای خوبی که داشتیم محصولات ما نیز افزایش عملکرد داشته است.
خبیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف گفت: پیش بینی میشود حدود ۶ هزار و ۶۰۰ تن محصولات غلات در این شهرستان راهی مراکز خرید و انبارها شود.
او افزود: بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی این شهرستان به کشت غلات اختصاص دارد.
همزمان با آغاز برداشت مرکز خرید تضمینی در شهرستان نیز فعال شده تا دسترنج کشاورزان را تحویل و خریداری کند.
مرکز خرید به صورت شبانه روزی آماده تحویل گندم کشاورزان است و پیش بینی میشود بیش از ۳ هزار تن گندم از کشاورزان دریافت شود.
برداشت غلات با ۱۲ دستگاه کمباین در این شهرستان تا پایان تیرماه ادامه دارد.