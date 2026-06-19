باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه سوئیس روز جمعه اعلام کرد که مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده برای روز جمعه بین ایالات متحده و ایران بر سر اجرای توافق ۱۴ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ، لغو شده است. این مذاکرات قرار بود در روستای کوچک بورگنستوک در سوئیس آغاز شود، دو روز پس از امضای یادداشت تفاهم که یک پنجره ۶۰ روزه برای مذاکره درباره یک تفاهم دائمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران باز کرد.

کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا مشتاقانه منتظر «آغاز مذاکرات فنی در اسرع وقت» است و اعلام کرد که جی‌دی ونس، که رهبری مذاکرات برای دولت ترامپ را بر عهده دارد، فعلا به سوئیس سفر نخواهد کرد. لغو مذاکرات آنقدر ناگهانی بود که کارکنان ونس و گروه کوچکی از خبرنگاران در پایگاه مشترک اندروز در خارج از واشنگتن برای سفر جمع شده بودند.

آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که با وجود محفوظات، یادداشت تفاهم را تأیید کرده است. رسانه های ایران پیش از لغو مذاکرات گزارش داد که مذاکره‌کنندگان ایرانی برای شروع دور بعدی مذاکرات صلح، نیاز به مشاهده نشانه‌هایی از اجرای توافق موقت از سوی آمریکا دارند. لغو مذاکرات پس از گزارش شبکه المیادین انجام شد که گفت تهران به دلیل کارزار نظامی اسرائیل در لبنان، اعزام هیئت خود به سوئیس را به تعویق انداخته است. اسرائیل که در مذاکرات صلح گنجانده نشده و خود را از توافق آمریکا و ایران دور کرده است، به مبارزه با حزب‌الله در لبنان ادامه داده و بامداد روز پنج‌شنبه حملات هوایی جدیدی انجام داد. یادداشت تفاهم خواستار «پایان دائمی» جنگ در لبنان و تضمین «تمامیت ارضی و حاکمیت» این کشور است.

محمد قالیباف، مذاکره‌کننده ارشد ایران، روز جمعه در مورد هرگونه نقض توافق هشدار داد و گفت که در صورت رفتار نادرست، ایران تردیدی در پاسخ قاطع نخواهد داشت. آیت الله سید مجتبی خامنه ای روز پنج‌شنبه تاکید کرده بود که ترامپ این توافق را «از روی ناامیدی» امضا کرده است و نشان داد که مذاکرات آتی آسان نخواهد بود. در همین حال، نیرو‌های آمریکایی روز پنج‌شنبه محاصره دریایی بنادر ایران را لغو کردند. با این حال، فعالیت در تنگه هرمز هنوز کم بود.

منبع: گاردین