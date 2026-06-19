وزارت خارجه سوئیس روز جمعه اعلام کرد مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده بین ایالات متحده و ایران بر سر اجرای توافق ۱۴ ماده‌ای، لغو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه سوئیس روز جمعه اعلام کرد که مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده برای روز جمعه بین ایالات متحده و ایران بر سر اجرای توافق ۱۴ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ، لغو شده است. این مذاکرات قرار بود در روستای کوچک بورگنستوک در سوئیس آغاز شود، دو روز پس از امضای یادداشت تفاهم که یک پنجره ۶۰ روزه برای مذاکره درباره یک تفاهم دائمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران باز کرد.

کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا مشتاقانه منتظر «آغاز مذاکرات فنی در اسرع وقت» است و اعلام کرد که جی‌دی ونس، که رهبری مذاکرات برای دولت ترامپ را بر عهده دارد، فعلا به سوئیس سفر نخواهد کرد. لغو مذاکرات آنقدر ناگهانی بود که کارکنان ونس و گروه کوچکی از خبرنگاران در پایگاه مشترک اندروز در خارج از واشنگتن برای سفر جمع شده بودند.

آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که با وجود محفوظات، یادداشت تفاهم را تأیید کرده است. رسانه های ایران پیش از لغو مذاکرات گزارش داد که مذاکره‌کنندگان ایرانی برای شروع دور بعدی مذاکرات صلح، نیاز به مشاهده نشانه‌هایی از اجرای توافق موقت از سوی آمریکا دارند. لغو مذاکرات پس از گزارش شبکه المیادین انجام شد که گفت تهران به دلیل کارزار نظامی اسرائیل در لبنان، اعزام هیئت خود به سوئیس را به تعویق انداخته است. اسرائیل که در مذاکرات صلح گنجانده نشده و خود را از توافق آمریکا و ایران دور کرده است، به مبارزه با حزب‌الله در لبنان ادامه داده و بامداد روز پنج‌شنبه حملات هوایی جدیدی انجام داد. یادداشت تفاهم خواستار «پایان دائمی» جنگ در لبنان و تضمین «تمامیت ارضی و حاکمیت» این کشور است.

محمد قالیباف، مذاکره‌کننده ارشد ایران، روز جمعه در مورد هرگونه نقض توافق هشدار داد و گفت که در صورت رفتار نادرست، ایران تردیدی در پاسخ قاطع نخواهد داشت. آیت الله سید مجتبی خامنه ای روز پنج‌شنبه تاکید کرده بود که ترامپ این توافق را «از روی ناامیدی» امضا کرده است و نشان داد که مذاکرات آتی آسان نخواهد بود. در همین حال، نیرو‌های آمریکایی روز پنج‌شنبه محاصره دریایی بنادر ایران را لغو کردند. با این حال، فعالیت در تنگه هرمز هنوز کم بود.

منبع: گاردین

برچسب ها: مذاکرات ایران و آمریکا ، ژنو سوئیس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۴
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
طبق شرع و قانون پیروی از تحریم ظالمانه خارجی و هر گونه تغییرات غیر شرعی و قانونی که بعد از اعمال آن اتفاق افتاده
از درجه اعتبار خارج است
۳
۲
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Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
تا پایان کامل جنگ تنگه را باز نکنید.
۳
۵
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Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۲۰:۵۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
وقتی آسمون کشور امن نیست یعنی ...
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
امیدوارم آسمان همه جا امن باشه و صلح برقرار شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
برای چندمین بار این دو تا پرچم رو کنار هم نشون میدین. عادی سازیه؟
۵
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اینبار هم بازی و رو دست میخوریم
چقدر راه کیم و کره شمالی و ایمنی بخشیدن به خود و کشورش درست بود
جهان جهان قدرت است
۴
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
راه درست راه عدل و عدالت و عمل به فرمایشات و بطلان و خنثی سازی آثار غیر قانونی و شرعی تحریم‌های ظالمانه از داخل از کشور میباشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
الحمدلله
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
پس دوباره موشکبارون شروع میشه
۵
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
مذارکه رو ادامه ندین تا وقتیکه حملات رژیم منحوس اسراییل بطور کامل قطع و خاک لبنان رو ترک کنن. تنگه رو هم باز کردن صد در صدش هنوز زوده! روی آمریکا و میانجیگرها فشار بیارین!
۴
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
وقتی با چسب دو قلو به میز مذاکره چسبیدی
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
شیعیان مظلوم لبنان نباید تنها بمانند
امروز خط مقدم جبهه اسلام و کفر انجاست
باید با تمام توان نتانیاهو حرام زاده و کابینه خونخوار ساحرش و تلاویو را با خاک یکسان کرد بدون معطلی و قبل از بازسازی ارتش آمریکا در منطقه
۳
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اسرائیل را مهار کنید تا توافق امضاء شود لبنان و مردم لبنان چه گناهی کردند ؟ حزب‌الله لبنان فقط مدافع کشور و ملتش هست اسرائیل می‌خواهد لبنان ببلعد حزب‌الله هم جلوگیری می‌کنه حزب‌الله سپر بلای کشور و ملت اش هست
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اینجور که آقایون منتظر پیش شرط لبنان هستن فکر کنم انقدر منتظر وایستن تا اسرائیل لبنان رو کامل خاکبرداری کنه بعد برن به ضیافت مذاکره!دست رو دست بذارید تا لبنان که هواخواه ما اومد تو جنگ از روی نقشه حذف بشه
۲
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
میشه یبارم بخاطر ملت خودتون یکاری بکنید؟؟؟؟؟
۷
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
بند اول تفاهم نامه رو امریکا و اسرائیل زدن زیرش. چرا تنگه رو باز کردید اقای قالیباف اقا پزشکیان اقای عراقچی چی شد پس؟!؟!!!؟؟
۱
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
خدا را شکر به چنین ننگی دچار نشدیم.
۲
۲
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۱۲
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