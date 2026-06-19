باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان، ساعتی پیش ستوان‌سوم «عبدالسلام کُرد»، از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان خاش، هدف تیراندازی مستقیم افراد مسلح قرار گرفت. بر اثر این حمله ناجوانمردانه، این مأمور خدوم نیروی انتظامی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

بنا بر اعلام پلیس سیستان و بلوچستان، عملیات ویژه برای شناسایی، تعقیب و دستگیری عاملان این جنایت بلافاصله آغاز شده و تیم‌های تخصصی در حال بررسی ابعاد دقیق حادثه هستند.

شایان ذکر است جزئیات تکمیلی این واقعه و زمان برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهید، متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.