مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: یکی از مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان خاش در پی حمله مسلحانه افراد ناشناس به شهادت رسید.

باشگاه  خبرنگاران جوان - به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان، ساعتی پیش ستوان‌سوم «عبدالسلام کُرد»، از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان خاش، هدف تیراندازی مستقیم افراد مسلح قرار گرفت. بر اثر این حمله ناجوانمردانه، این مأمور خدوم نیروی انتظامی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

بنا بر اعلام پلیس سیستان و بلوچستان، عملیات ویژه برای شناسایی، تعقیب و دستگیری عاملان این جنایت بلافاصله آغاز شده و تیم‌های تخصصی در حال بررسی ابعاد دقیق حادثه هستند.

شایان ذکر است جزئیات تکمیلی این واقعه و زمان برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهید، متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: شهادت پلیس ، حمله مسلحانه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
به یاری خدا و با تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی هر وقت شخص قاتل دستگیر شد باید از ابتدا کار از او به هر شکلی شده تمام اطلاعات مربوط لیدرها و مکان های سازماندهی شونده و تمام تجهیزات و تسلیحات آنها را شناسایی و بعد چنان ضربه ایی بر آنها وارد کرد که تا سالها نتوانند خودشان پیدا کنند و انتقام خون شهدا را هم گرفته باشند ...
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۳
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United States of America
ناشناس
۰۹:۲۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
دیروزم ی شهید در سراوان شهید شد باشگاه خبرنگاران گفت بود امروز ی شهید دیگه با درگیری با قاچاق چیان سیستان بلوچستان 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
رصا
۰۹:۱۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
با سلام یکبار برای همیشه امنیت این منطقه را برقرار کنید تا جوانان این مملکت ناجوانمردانه به شهادت نرسند.
۲
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
باید وباید سلاحهای غیر مجاز سیستان جمع بشود امنیت دراولویت اول قرار بگیرد
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۱۱
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