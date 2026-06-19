باشگاه خبرنگاران جوان - علی همتی بیان کرد: آتشسوزی در یکی از واحدهای رنگسازی شهرک صنعتی گرمسار رخ داد و نیروهای امدادی و آتشنشانی از دقایق ابتدایی در محل حادثه حضور یافتند.
وی با بیان اینکه تاکنون ۲ مصدوم از این واحد تولیدی توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و روند رسیدگی به وضعیت آنان در حال انجام است، افزود: عملیات اطفای حریق با حضور نیروهای آتشنشانی و دستگاههای امدادی ادامه دارد و همه ظرفیتهای شهرستان برای مهار کامل آتش به کار گرفته شده است.
وی با اشاره به بررسی ابعاد مختلف این حادثه، تاکید کرد: علت وقوع آتشسوزی در دست پیگیری و بررسی کارشناسان قرار دارد و پس از تکمیل تحقیقات، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
فرماندار گرمسار افزود: در شرایط کنونی، مهار کامل آتشسوزی متناسب با نوع فعالیت کارخانه با تلاش عوامل مدنظر است تا کار کارشناسی پس از آن در دستور کار قرارگیرد.
آتشسوزی واحد رنگسازی گرمسار بدون تلفات جانی مهار شد
فرماندار گرمسار گفت: آتشسوزی در یک واحد تولید رنگ در شهرک صنعتی گرمسار بدون تلفات جانی مهار شد و ۲ مصدوم این حادثه که دچار گازگرفتگی ناشی از حریق شده بودند، پس از دریافت خدمات درمانی، از بیمارستان مرخص شدند.
علی همتی بیان کرد: ۲ مصدوم حادثه آتشسوزی واحد تولیدی رنگسازی در شهرک صنعتی گرمسار به دلیل استنشاق دود و گازهای ناشی از حریق،با حالت گازگرفتگی به بیمارستان منتقل شده بودند که دقایقی قبل پس از دریافت خدمات درمانی لازم مرخص شدند.
وی افزود: حال عمومی هر ۲ مصدوم مطلوب است و این حادثه هیچگونه تلفات جانی نداشته است.
منبع:ایرنا