رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرد استراتژی نظامی اسرائیل در لبنان، نوار غزه و کرانه باختری برخلاف منافع خود این رژیم است و باعث افزایش کینه و خشونت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز پنج‌شنبه در گفت‌و‌گو با شبکه فرانسه ۲ اعلام کرد که استراتژی نظامی اسرائیل در لبنان، نوار غزه و کرانه باختری برخلاف منافع خود این رژیم است و باعث افزایش کینه و خشونت می‌شود. مکرون با اشاره به اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در خواسته خود از بنیامین نتانیاهو برای «احساس مسئولیت» حق داشته است، تأکید کرد که امنیت اسرائیل را نمی‌توان با فتح سرزمین‌های همسایه تضمین کرد.

رئیس‌جمهور فرانسه گفت استراتژی که نتانیاهو در غزه، کرانه باختری و جنوب لبنان دنبال می‌کند، در بلندمدت برخلاف منافع اسرائیل است. مکرون همچنین بر اهمیت توافق صلح جدید ایران برای لبنان تأکید کرد و گفت که جامعه بین‌المللی به سرعت برای کمک به ارتش لبنان برای بازپس‌گیری کنترل سرزمین‌های خود بسیج خواهد شد.

وی تأکید کرد که جنگ ایران علی‌رغم توافق هنوز کاملاً پایان نیافته است، اما وارد مرحله جدیدی از همکاری و گفت‌و‌گو شده است. مکرون گفت که توافق همیشه بهتر از جنگ است، به ویژه زمانی که خطر تشدید وجود دارد و تغییر رژیم از طریق بمباران به دست نمی‌آید.

منبع: آناتولی

برچسب ها: امانوئل مکرون ، رژیم صهیونیستی
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