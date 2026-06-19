باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به رهبر انقلاب، با بیان اینکه مذاکره را مسیری برای استیفای حقوق ملت می‌داند، نوشت: تضمین تحقق یادداشت تفاهم، قدرت جمهوری اسلامی ایران است و در صورت زیاده‌خواهی دشمن، با پاسخ کوبنده رو‌برو خواهد شد.

متن پیام محمدباقر قالیباف به این شرح است:

با عرض سلام و تسلیت ایام شهادت سالار شهیدان

از پیام راهگشا و حکیمانه حضرت عالی سپاسگزاریم. این پیام نقشه راهی بود که بیش از گذشته روشن کرد با نهایی شدن این یادداشت تفاهم، تازه به آغاز راه سخت و پرپیچ و خمی رسیده‌ایم که باید حقوق ملت ایران و مقاومت را از دشمن بدعهد استیفا کنیم. این پیام و اعلام انتظار برای تحقق شروط تعیین شده در یادداشت تفاهم، دست ما را برای پیگیری تعهد‌های آمریکا پرتر کرد.

ما این اوامر حضرت عالی را نصب العین خود قرار می‌دهیم و اجازه نخواهیم داد که طرف مقابل با بدعهدی و زورگویی، حق مردم ایران و جبهه مقاومت را مخدوش کند.

بر اساس آموزه‌های مکتب حسینی و سیره امام شهیدمان، معتقدم که جبهه توحیدی هرگز نمی‌تواند با جبهه باطل، صلح کند و وظیفه همه ما این است که مقابل جبهه باطل بایستیم و در این مسیر، مذاکره را یکی از میدان‌های مبارزه برای ایستادگی می‌دانیم.

تضمین ما برای تحقق این یاداشت تفاهم، نه بند‌های آن، بلکه جان ما است که کف دست گرفته‌ایم و قدرت جمهوری اسلامی ایران که دشمن آمریکایی _ صهیونی در جنگ اخیر، ضربه‌ها و قاطعیت آن را به عینه درک کرد.

ما همان‌گونه که در مسیر گذشته مذاکره نشان دادیم، اهل ایستادگی برای تحقق شروط و خطوط قرمز تعیین شده و کسب منافع ملت ایران هستیم.

مذاکره برای ما مسیر مبارزه برای گرفتن حقوق مردم ایران است و در این مسیر، اگر دشمن به دنبال زیاده‌خواهی باشد، ثابت کرده‌ایم که دست ما روی ماشه است و هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن که در جنگ اخیر طعم آن را چشیده است، نداریم.

در پایان از اینکه روش ادامه مسیر پرخطر و پیچیده مذاکره را روشن فرمودید، سپاسگزارم و امیدوارم این پیام، همه آحاد جامعه را در برابر دشمن برای تحقق شروط گفته شده در تفاهم، متحد و یکپارچه کند.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی