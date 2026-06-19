قالیباف نوشت: تضمین تحقق یادداشت تفاهم، قدرت جمهوری اسلامی ایران است و در صورت زیاده‌خواهی دشمن، با پاسخ کوبنده رو‌برو خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به رهبر انقلاب، با بیان اینکه مذاکره را مسیری برای استیفای حقوق ملت می‌داند، نوشت: تضمین تحقق یادداشت تفاهم، قدرت جمهوری اسلامی ایران است و در صورت زیاده‌خواهی دشمن، با پاسخ کوبنده رو‌برو خواهد شد.

متن پیام محمدباقر قالیباف به این شرح است: 

با عرض سلام و تسلیت ایام شهادت سالار شهیدان

از پیام راهگشا و حکیمانه حضرت عالی سپاسگزاریم. این پیام نقشه راهی بود که بیش از گذشته روشن کرد با نهایی شدن این یادداشت تفاهم، تازه به آغاز راه سخت و پرپیچ و خمی رسیده‌ایم که باید حقوق ملت ایران و مقاومت را از دشمن بدعهد استیفا کنیم. این پیام و اعلام انتظار برای تحقق شروط تعیین شده در یادداشت تفاهم، دست ما را برای پیگیری تعهد‌های آمریکا پرتر کرد.

ما این اوامر حضرت عالی را نصب العین خود قرار می‌دهیم و اجازه نخواهیم داد که طرف مقابل با بدعهدی و زورگویی، حق مردم ایران و جبهه مقاومت را مخدوش کند.

بر اساس آموزه‌های مکتب حسینی و سیره امام شهیدمان، معتقدم که جبهه توحیدی هرگز نمی‌تواند با جبهه باطل، صلح کند و وظیفه همه ما این است که مقابل جبهه باطل بایستیم و در این مسیر، مذاکره را یکی از میدان‌های مبارزه برای ایستادگی می‌دانیم.

تضمین ما برای تحقق این یاداشت تفاهم، نه بند‌های آن، بلکه جان ما است که کف دست گرفته‌ایم و قدرت جمهوری اسلامی ایران که دشمن آمریکایی _ صهیونی در جنگ اخیر، ضربه‌ها و قاطعیت آن را به عینه درک کرد.

ما همان‌گونه که در مسیر گذشته مذاکره نشان دادیم، اهل ایستادگی برای تحقق شروط و خطوط قرمز تعیین شده و کسب منافع ملت ایران هستیم.

مذاکره برای ما مسیر مبارزه برای گرفتن حقوق مردم ایران است و در این مسیر، اگر دشمن به دنبال زیاده‌خواهی باشد، ثابت کرده‌ایم که دست ما روی ماشه است و هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن که در جنگ اخیر طعم آن را چشیده است، نداریم.

در پایان از اینکه روش ادامه مسیر پرخطر و پیچیده مذاکره را روشن فرمودید، سپاسگزارم و امیدوارم این پیام، همه آحاد جامعه را در برابر دشمن برای تحقق شروط گفته شده در تفاهم، متحد و یکپارچه کند. 

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، رهبر انقلاب
خبرهای مرتبط
قالیباف: کودکان مظلوم میناب و تمام شهدای ایران را هر لحظه ناظر اعمال و رفتار خود می‌دانم
سپاه: ملت و رزمندگان اسلام، چون کوه استوار پشتوانه دولتمردان خود هستند
قالیباف: در صورت پیمان‌شکنی طرف مقابل هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن نداریم
پیام رهبر انقلاب خطاب به ملت درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا
پزشکیان: پیام رهبر انقلاب نقشه راه صیانت از منافع ملی در مسیر مذاکرات است
استقبال عراقچی از پیام حکیمانه و راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
درود برشما، آقای قالیباف 👌
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
لبنان در آتش کینه و حقارت اسرائیل در حال نابودی است .... کمک به لبنان و حزب‌الله درحد توان🟰نابودی اسراییل....
انشاءالله 🤲
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
حضرت زینب (س) و حضرت سجاد (ع) با قاتل امام حسین (ع) مذاکره نکردند بلکه او را رسوا کردند و ورق را به سمت قیام عاشورا برگرداندند
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
هنوز دارد لبنان را می کوبد ؟ چرا ؟
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی هستند و مرتکب جنایات شده اند و باید در دادگاه لاهه دیوان کیفری بین المللی محاکمه شوند.
ترامپ جنایتکار از سال 1397 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که دشمن درجه یک مردم ایران و هم دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی بوده است.
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
محاکمه قاتلان رهبر شهید در تفاهم نامه نیامده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
با کوچکترین نقضی که کردند پاسخی دندان شکن بدهید. رحم نکنید که اینها دشمن خدا هستند
۵
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
کویت جنایتکار در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه ضد علیه ایران با آمریکا جنایتکار همکاری کرده است و باید مجازات شود
کویت جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله هم از صدام کمک و حمایت مالی کرده است.
اگر از خاک کویت علیه ایران اقدامی شود پاسخ کوبنده و پشیمان کننده خواهیم داد
۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
دستتون فقط تو دست رهبر باشه چون اگر اینگونه باشه یعنی دست شما در درست خداست. امام خامنه ای نائب امام زمان (عج) است. تبعیت از رهبری یعنی تبعیت از امام زمان (عج)
۶
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
دست خود را فقط و فقط به دست رهبر بدهید و فقط و فقط پشت رهبر حرکت کنید. همچون یاران حسین (ع) باشید. مردم در کف خیایان فقط اطاعت از رهبری را می پذیرند
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اتفاقا دست شما روی ماشه نیست، دست نیروهای نظامی روی ماشه است.
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
زنده باشی‌ مرد
۱۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا و اسرائیل
اسرائیل غده سرطانی هست تا برداشته نشود خاورمیانه در امنیت نیست. امیدوار روزی هستیم که همه مسلمانان متحد شده و سرنوشت اسرائیل رو به نابودی کامل این قوم گره بزنند.
۱۴
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
دلخوش کردن به مذاکره ای که از اول نقض شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
باید دست روی ماشه باشد چون ترامپ به خزر اینکه چهار دست پاش تواین گل گیر کرده بود تن به مذاکره داد از این بحران خودساخته که خارج شود معلوم نیست باز چه کلکی سوار کند
۸
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۰۹:۳۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی کثیف و پست را باید بازبان زور و قدرت و اقتدار در صورت لازم سخن یا مذاکره نمود و کشور همچنان باید در وضعیت اقتدار دفاعی و جنگی تا تمکین خواسته هایمان ازطرف دشمن رذل انجام شود ،واین به نفع مردم و کشور عزیزمان ایران اسلامی است
۶
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
کدام حقوق مردم؟سالها حق ما کارگران شرکت نفت ضایع شده و تبدیل وضعیت نشدیم.چرا مشکل. را حل نکردبد؟
۵
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
خدا به شما سلامتی بده
پیام سردار موسوی به خانواده ماکان نصیری رسید
غریب آبادی: برنامه‌ای برای دسترسی به تاسیسات مورد حمله قرار گرفته و مواد هسته‌ای نداریم
هیمنه و قدرت پوشالی آمریکایی‌ها در جنگ تحمیلی فرو ریخت
پزشکیان: تلاش پاکستان برای گسترش صلح ریشه در فرهنگ غنی این کشور دارد
مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در جوار محل شهادت قائد شهید برگزار شد
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عربستان سعودی
دیدار قالیباف و الهام علی‌اف
پزشکیان: بر هم زدن وحدت، آب به آسیاب دشمن ریختن است
بقائی: صلح واقعی در منطقه غرب آسیا تنها با پایان مداخلات آمریکا محقق می‌شود
قالیباف وارد تهران شد
آخرین اخبار
ایران خواستار اجرای عدالت در قبال عاملان جنایت مدرسه میناب شد
پزشکیان: بر هم زدن وحدت، آب به آسیاب دشمن ریختن است
اظهارات ضدونقیض مقامات آمریکایی درباره یادداشت تفاهم، از بدگمانی ایرانیان نمی‌کاهد
مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در جوار محل شهادت قائد شهید برگزار شد
بقائی: صلح واقعی در منطقه غرب آسیا تنها با پایان مداخلات آمریکا محقق می‌شود
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عربستان سعودی
قالیباف: وحدت بین کشورهای اسلامی ضروری و اجتناب ناپذیر است
هیمنه و قدرت پوشالی آمریکایی‌ها در جنگ تحمیلی فرو ریخت
پزشکیان: تلاش پاکستان برای گسترش صلح ریشه در فرهنگ غنی این کشور دارد
قالیباف وارد تهران شد
قالیباف باکو را به مقصد تهران ترک کرد
دیدار قالیباف و الهام علی‌اف
پیام سردار موسوی به خانواده ماکان نصیری رسید
غریب آبادی: برنامه‌ای برای دسترسی به تاسیسات مورد حمله قرار گرفته و مواد هسته‌ای نداریم
حماس حمایت بی‌وقفه ایران از ملت فلسطین را ستود
قالیباف: یادداشت تفاهم‌اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد/ آینده منطقه در تعامل است
کمیسیون ماده ۱۰ با تاسیس تشکیل ۲ حزب موافقت کرد
عارف: مردم اصلی‌ترین میزبانان بدرقه آقای شهید ایران هستند
قالیباف: اجلاس باکو فرصتی برای تبیین تحولات پس از جنگ رمضان است
قالیباف به باکو رفت
روایت روح‌الامینی از دیدار با رهبر انقلاب پس از درگذشت فرزندش در کهریزک/ باید در شیوه‌ حکمرانی تجدیدنظر کنیم