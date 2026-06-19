پنتاگون به قانونگذاران گفته است برای پوشش هزینه‌های جنگ ایران به ۸۰ میلیارد دلار نیاز دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وال‌استریت ژورنال روز پنج‌شنبه به نقل از افراد آگاه گزارش داد که استفان فاینبرگ، معاون وزیر جنگ آمریکا، این هفته در تماس‌های تلفنی با قانونگذاران اعلام کرده است که پنتاگون برای پوشش هزینه‌های جنگ ایران و همچنین سایر هزینه‌های غیرمرتبط با جنگ، به ۸۰ میلیارد دلار نیاز دارد. به گفته مقامات وزارت جنگ، در صورت عدم تصویب لایحه جدید هزینه‌های زمان جنگ توسط کنگره، نیرو‌های مسلح ممکن است در تابستان امسال با کمبود بودجه برای عملیات مواجه شوند.

هر درخواست بودجه تکمیلی پنتاگون ابتدا باید توسط دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید تأیید شود. بودجه وزارت جنگ برای سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۱ تریلیون دلار است. بر اساس این گزارش، برخی از این هزینه‌ها صرف عملیات کشتی‌ها، حقوق پرسنل و مهمات خواهد شد.

یک درخواست تکمیلی کامل آمریکا که شامل بودجه برای پنتاگون و همچنین اولویت‌های غیردفاعی خواهد بود، ممکن است در روز‌های آینده به قانونگذاران ارسال شود. تماس‌های فاینبرگ با قانونگذاران همزمان با نشست پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، با سناتور‌های ارشد جمهوری‌خواه در کنگره انجام شد که در آن درباره امکان درخواست بودجه دفاعی اضافی بحث شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: بودجه پنتاگون ، وزارت جنگ آمریکا
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