دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه‌ای اعلام کرد: تا استیفای کامل حقوق ملت ایران و خونخواهی خون پاک و مطهر رهبر شهیدمان، از پای نخواهد نشست.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرخانه شورای امنیت ملی کشور در واکنش به پیام راهبردی و روشنگرانه رهبر معظم انقلاب در تبیین مذاکرات پیش رو بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دبیرخانۀ شورای‌عالی امنیت ملی به رهبر معظم انقلاب و ملت بزرگوار و قهرمان ایران اطمینان می‌دهد در اجرای تدابیر و دستورات معظم له، به‌ویژه در نگهبانی از حقوق ملّت ایران و جبهۀ مقاومت، پاسداشت خون شهیدانمان و پیشبرد مذاکرات آینده بر مبنای منافع و مصالح جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه مسامحه نخواهد کرد و تا استیفای کامل حقوق ملت ایران و خونخواهی خون پاک و مطهر رهبر شهیدمان، از پای نخواهد نشست.

در این راستا، با بی اعتمادی کامل به دشمن بدعهد و پیمان‌شکن و با نظارت دقیق بر فرآیند مذاکرات و اجرای برنامه‌ها، چنانچه تخطی و تخلفی از جانب طرف آمریکایی صورت گیرد، طبق برنامۀ از پیش تعیین شده، اقدام متقابل صورت خواهد گرفت.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

برچسب ها: شورای عالی امنیت ملی ، رهبر انقلاب
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