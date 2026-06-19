رئیس انجمن حبوبات گفت: با توجه به میزان واردات و عدم محدودیت در ثبت سفارش ها، مشکلی در تامین و عرضه حبوبات ایام محرم نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - داود لپه‌چی رئیس انجمن حبوبات کشور در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وضعیت تولید امسال و بازار حبوبات در ایام محرم گفت: امسال با توجه به بارندگی‌های مناسب پیش‌بینی می‌شود که وضعیت تولید مناسب باشد و در شرایط کنونی هیچ کمبودی در عرضه حبوبات ایام‌محرم نداریم.

لپه چی در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص وضعیت واردات و ثبت سفارش افزود: با توجه به شرایط جنگی کشور و مصوبه در خصوص تامین بازار کالاهای اساسی، محدودیتی در ثبت سفارش نداریم و از طرفی واردات ته‌لنجی و کوله‌باری آزاد است که از طریق استان‌های مرزی انجام می‌شود.

به گفته وی، با توجه به آنکه امسال برداشت نخود بیش از مصرف داخل است، از این رو در حال مذاکره و رایزنی هستیم تا صادرات این محصول داخلی آزاد شود.

لپه چی با بیان اینکه قیمت حبوبات در کشور از نرخ جهانی کمتر است، افزود: با وجود جنگ تحمیلی و افزایش نرخ ارز از ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان، اما قیمت انواع حبوبات خارج از عرف نبود و همواره متناسب با تورم بود.

رئیس انجمن حبوبات با بیان اینکه ۷۰ درصد بازار حبوبات از محصولات تولید داخل تامین می‌شود، گفت: امسال با توجه به برداشت خوب، تاثیر مثبت آن در بازار قابل مشاهده خواهد بود.

لپه‌چی با اشاره به مطالبات معوق واردکنندگان حبوبات از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ بیان کرد کرد: ۱۴ ماه است که دولت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص نداده است. بر اساس صحبت‌های انجام شده قرار است هفته آینده برای نحوه پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی از جمله حبوبات تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: این بدهی از اواخر ۱۴۰۲ تا اوایل ۱۴۰۳ که ارز ۲۸.۵۰۰ تومان به حبوبات، تخصیص داده می‌شد ۱۵ میلیون یورو و مطالبات ۱۴۰۴با نرخ ارز ۷۰ هزار تومان بالای ۴۰ میلیون یورو است. گفتنی است تامین‌کنندگان انواع حبوبات را با دلار ۷۰ هزار تومان وارد و یه فروش رساندند اما در ادامه با آزادسازی نرخ ارز قیمت آن به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان رسید. به این ترتیب، واردکنندگان در سرمایه و سود تا حدود ۵۰ درصد دچار ضرر شدند.

لپه‌چی با بیان اینکه سرانه جهانی حبوبات در کشور کمتر از میانگین جهانی است، افزود: سالانه یک میلیون تن حبوبات در کشور مصرف می شود که براین اساس سرانه مصرف کشور ۹ تا ۱۰ کیلوست، در حالیکه این عدد در جهان ۱۲ تا ۱۳ کیلوگزارش می‌شود.

رئیس انجمن حبوبات کشور با بیان اینکه سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن نخود برداشت می شود، گفت: براساس آمار ۲۲۰ هزار تن در داخل به مصرف می‌شود و باقی صادر می‌شود. به عنوان مثال، سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار تن نخود صادر شد و ۳۰۰ میلیون دلار ارزآوری این محصول بود.

گفتنی است نمایشگاه بین‌المللی ایران آگروفود به عنوان بزرگترین رویداد تخصصی صنعت غذا و کشاورزی از ۲۸ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا است.

این نمایشگاه به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای تخصصی منطقه، فرصت مناسبی برای توسعه همکاری های تجاری، گسترش صادرات، جذب سرمایه گذاری و آشنایی با جدیدترین روندهای صنعت غذا و کشاورزی محسوب می شود.