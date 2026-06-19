رئیس انجمن حبوبات گفت: با توجه به میزان واردات و عدم محدودیت در ثبت سفارش ها، مشکلی در تامین و عرضه حبوبات ایام محرم نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - داود لپه‌چی رئیس انجمن حبوبات کشور در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وضعیت تولید امسال و بازار حبوبات در ایام محرم گفت: امسال با توجه به بارندگی‌های مناسب پیش‌بینی می‌شود که وضعیت تولید مناسب باشد و در شرایط کنونی هیچ کمبودی در عرضه حبوبات ایام‌محرم نداریم.

لپه چی در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص وضعیت واردات و ثبت سفارش افزود: با توجه به شرایط جنگی کشور و مصوبه در خصوص تامین بازار کالاهای اساسی، محدودیتی در ثبت سفارش نداریم و از طرفی واردات ته‌لنجی و کوله‌باری آزاد است که از طریق استان‌های مرزی انجام می‌شود.

به گفته وی، با توجه به آنکه امسال برداشت نخود بیش از مصرف داخل است، از این رو در حال مذاکره و رایزنی هستیم تا صادرات این محصول داخلی آزاد شود.

لپه چی با بیان اینکه قیمت حبوبات در کشور از نرخ جهانی کمتر است، افزود:  با وجود جنگ تحمیلی و افزایش نرخ ارز از ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان، اما قیمت انواع حبوبات خارج از عرف نبود و همواره متناسب با تورم بود.

رئیس انجمن حبوبات با بیان اینکه ۷۰ درصد بازار حبوبات از محصولات تولید داخل تامین می‌شود، گفت: امسال با توجه به برداشت خوب، تاثیر مثبت آن در بازار قابل مشاهده خواهد بود.

لپه‌چی با اشاره به مطالبات معوق واردکنندگان حبوبات از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ بیان کرد کرد: ۱۴ ماه است که دولت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص نداده است. بر اساس صحبت‌های انجام شده قرار است هفته آینده برای نحوه پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی از جمله حبوبات تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: این بدهی از اواخر ۱۴۰۲ تا اوایل ۱۴۰۳ که ارز ۲۸.۵۰۰ تومان به حبوبات، تخصیص داده می‌شد ۱۵ میلیون یورو و مطالبات ۱۴۰۴با نرخ ارز ۷۰ هزار تومان بالای ۴۰ میلیون یورو است. گفتنی است تامین‌کنندگان انواع حبوبات را با دلار ۷۰ هزار تومان وارد و یه فروش رساندند اما در ادامه با آزادسازی نرخ ارز قیمت آن به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان رسید. به این ترتیب، واردکنندگان در سرمایه و سود تا حدود ۵۰ درصد دچار ضرر شدند.

 لپه‌چی با بیان اینکه سرانه جهانی حبوبات در کشور کمتر از میانگین جهانی است، افزود: سالانه  یک میلیون تن حبوبات در کشور مصرف می شود  که براین اساس سرانه مصرف کشور ۹ تا ۱۰ کیلوست، در حالیکه این عدد در جهان ۱۲ تا ۱۳ کیلوگزارش می‌شود.

رئیس انجمن حبوبات کشور  با بیان اینکه سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن نخود برداشت می شود، گفت: براساس آمار ۲۲۰ هزار تن در داخل به مصرف می‌شود و باقی صادر می‌شود. به عنوان مثال، سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار تن نخود صادر شد و ۳۰۰ میلیون دلار ارزآوری این محصول بود.

گفتنی است نمایشگاه بین‌المللی ایران آگروفود به عنوان بزرگترین رویداد تخصصی صنعت غذا و کشاورزی از ۲۸ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا است.

این نمایشگاه به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای تخصصی منطقه، فرصت مناسبی برای توسعه همکاری های تجاری، گسترش صادرات، جذب سرمایه گذاری و آشنایی با جدیدترین روندهای صنعت غذا و کشاورزی محسوب می شود.

برچسب ها: تولید حبوبات ، قیمت حبوبات ، بازار حبوبات
خبرهای مرتبط
توزیع کالا‌های اساسی ۲ برابر افزایش یافت
تامین ۷۰ درصد حبوبات از تولید داخل/نگرانی بابت تامین حبوبات نداریم
کمبودی در توزیع روغن و شکر نداریم/حبوبات ارزان شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
حبوبات بمراتب از برنج مهمترن مخصوصا نخود که سرور حبوباته
۰
۰
پاسخ دادن
یارانه خرداد به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
اختصاص ۲۰۰ هزار دینار عراق برای زائران اربعین
خروج هواپیمای پرواز ۴۱۶۹ از باند هنگام نشستن در فرودگاه مهرآباد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳۰ خرداد
افزایش ۹ هزار و ۱۳ واحدی شاخص کل بورس
خروج یک فروند هواپیمای RJ۱۰۰ هواپیمایی مهر از باند مهرآباد/ حادثه بدون مصدومیت پایان یافت
آماده‌سازی ۱۵۰۰ واحد مسکن اجاره‌ای در استان تهران +فیلم
آسمان صاف و بدون باران تا ۵ روز آینده
افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت محصولات شوینده کشور از ابتدای سال/ افزایش قیمت دوباره در راه است + فیلم
مبلغ وام اشتغال باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند
آخرین اخبار
آسمان صاف و بدون باران تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در چند محور تهران و البرز
جمع‌آوری گاز‌های مشعل به ۹ میلیون مترمکعب در روز رسید
دستورالعمل جامع مدیریت انرژی صادر شد
بورس میان شناسایی سود و ورود تقاضای جدید
تخصیص اعتبارات موردنیاز توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی برای وام اشتغال
خروج هواپیمای پرواز ۴۱۶۹ از باند هنگام نشستن در فرودگاه مهرآباد
ضرورت خرید حمایتی روزانه ۳ هزار تن مرغ از سطح بازار
نخستین مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده خاص برای طرح‌های ریلی صادر شد
یارانه خرداد به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
۶۸ میلیارد متر مکعب آب به بخش کشاورزی تخصیص داده شد
هدف‌گذاری تبدیل شهر فرودگاهی امام به «قطب نوآوری» در صنعت هوانوردی
سالانه ۲۰ میلیون تن غلات باید وارد شود
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳۰ خرداد
افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت محصولات شوینده کشور از ابتدای سال/ افزایش قیمت دوباره در راه است + فیلم
اختصاص ۲۰۰ هزار دینار عراق برای زائران اربعین
خروج یک فروند هواپیمای RJ۱۰۰ هواپیمایی مهر از باند مهرآباد/ حادثه بدون مصدومیت پایان یافت
تضمین پایداری شبکه برق در اوج بار تابستان با دانش بومی؛ بازسازی ترانسفورماتور نیروگاه اصفهان به پایان رسید
مبلغ وام اشتغال باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند
افزایش ۹ هزار و ۱۳ واحدی شاخص کل بورس
فرصت راهبردی برای حضور ‌شرکت‌های ایرانی در بازار تاجیکستان
آماده‌سازی ۱۵۰۰ واحد مسکن اجاره‌ای در استان تهران +فیلم
مصرف شکر در ماه محرم به ۲۸۰ هزار تن می‌رسد/ضرورت واردات ۷۵۰ هزار تن شکر در نیمه نخست سال
تحول در ارائه سرویس‌های مبتنی بر ICT در آینده نزدیک
حجم تعاملات ۴هزار میلیارد تومانی بین بانک مسکن و مخابرات تا دو سال آینده
افزایش بهره‌وری با اجرای قانون کاهش هزینه‌های اجتماعی
توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در شبکه بانکی کشور کلید خورد
بانک مرکزی: نرخ سود هنوز تعیین تکلیف نشده است
مبلغ تسهیلات مسکن پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست/ برخی از سامانه‌های مسکن در شهر‌ها فعال نیستند
بانک مرکزی: بازگشت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در کار نیست