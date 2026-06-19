همایش سراسری شیرخوارگان حسینی همزمان با سراسر کشور در اولین جمعه ماه محرم در استان البرز در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مادران عزادار با آغوش گرفتن شیرخوارگان سبزپوش خود در مصلی ها ،مساجد، حسینیه ها،بقاع متبرکه و امامزادگان برای طفل شیرخوار امام حسین(ع) اشک ماتم ریختند. 

نونهالان و کودکان عاشورایی که بر سر آن‌ها سربند یا حسین و یا اصغر بسته شده جلوه زیبایی به همایش شیرخوارگان حسینی داده است. 

امروز جای جای استان البرز حال و هوای معنوی به خود گرفت و مادران البرزی در این مراسم عظیم معنوی به یاد طفل ۶ ماهه کربلا کودکان خود را در آغوش گرفته و نوای لالایی سر می دهند. 

همایش شیرخوارگان حسینی در سایر شهر‌های این استان نیز در حال برگزاری است، مادران به همراه فرزندانشان اوج ارادت، محبت و انس قلبی خود را به آرمان بلند امام حسین (ع) نشان می دهند. 

در این همایش مادران با در آغوش گرفتن فرزندان خود و قرائت نذرنامه، با مهدی موعود(عج) عهد و پیمان می بندند.( نذرنامه را حدود ساعت ده می خوانند).

برچسب ها: مراسم شیرخوارگان ، شیرخوارگان حسینی
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