باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - پریسا نجفی، یک کارآفرین و مدیر کارگاه تولیدی با حضور در برنامه «نگاه مردم» با بیان اینکه استان البرز با وجود داشتن شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌های متعدد همچنان با نرخ بیکاری مواجه است، اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی این پارادوکس، وجود شکاف میان توانمندی‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیاز واقعی صنعت است. برای ارتقای مهارت‌های نیروی کار، باید دانشگاه و صنعت به یکدیگر متصل شوند تا دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی، آمادگی ورود به بازار کار را داشته باشند.

وی با اشاره به چالش‌های حفظ نیروی کار متخصص در واحدها، افزود: فاصله زیاد شهرک‌های صنعتی از مناطق مسکونی، فرسودگی ناشی از رفت‌وآمد و کمبود امکاناتی نظیر مهدکودک برای بانوان شاغل، از عوامل اصلی عدم پایداری نیرو در کارخانه‌هاست. کارفرمایان باید با طراحی محیط‌های کاری که دغدغه‌های رفاهی و خانوادگی نیروها را در نظر می‌گیرد، محیطی جذاب‌تر برای ماندگاریِ نیروهای متخصص ایجاد کنند.

نجفی در ادامه به راهکارهایی برای اشتغال‌زاییِ خرد و خانگی پرداخت و گفت: بسیاری از بانوان که مدارک دانشگاهی ندارند نیز می‌توانند با آموزش‌های تخصصی وارد بازار کار شوند. ما در مجموعه خود علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزشی برای گروه‌های تیمی، به علاقه‌مندان در مسیر خوداشتغالی و کشف حوزه‌های مناسب فعالیت، مشاوره می‌دهیم.

این کارآفرین در پایان با تأکید بر لزوم حمایت‌های دولتی تصریح کرد: تولیدکنندگان خرد و خانگی، بیش از هر چیز به حمایت در بخش عرضه، فروش و بازاریابی نیازمندند. برگزاری دوره‌های آموزشی برای فروش مجازی و همچنین احداث مراکز فروش با همت مسئولان استانی، می‌تواند مسیر رشد و موفقیت کارآفرینان البرزی را هموار کند.