باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مریم کاظمی، کارآفرین که در برنامه «نگاه مردم» سخن می‌گفت، با تبیین وضعیت فعلی اشتغال بانوان اظهار داشت: امروزه از زنان انتظار می‌رود که همزمان در عرصه‌های مختلف از جمله اشتغال، تربیت فرزند و تحصیلات دانشگاهی به صورت هم‌تراز موفق باشند؛ این انتظار، فشاری مضاعف بر دوش بانوان است که نیازمند حمایت‌های جدی و زیرساختی است.

وی با ارائه الگویی عملی از کارآفرینیِ دغدغه‌مند به مجری سیمای البرز گفت: برای کاهش بخشی از این فشارها در کارخانه خود، اقداماتی همچون ایجاد مهدکودک اختصاصی، فراهم کردن دوره‌های آموزشی و تسهیل فرصت‌های ادامه تحصیل برای بانوان شاغل را در دستور کار قرار داده‌ایم تا آنان بتوانند با دغدغه کمتر به فعالیت بپردازند.

این کارآفرین با اشاره به چالش‌های لجستیکی و تردد نیروهای کار گفت: بسیاری از نیروهای متخصص ما ساکن مرکز شهر هستند و مسیر طولانی و ترافیک، نه تنها برای آنان خستگی مفرط به همراه دارد، بلکه باعث افت بهره‌وری و کاهش انگیزه برای ماندگاری در شغل می‌شود. پیشنهاد عملی برای حل این معضل، تأمین خانه‌های سازمانی یا سوئیت‌های اقامتی در نزدیکی محل کار است تا با حذف رفت‌وآمدهای طولانی، علاوه بر افزایش کیفیت زندگی کارگران، پایداری نیروی کار نیز تضمین شود.

کاظمی همچنین بر اهمیت تأمین مالی برای نگهداشت نیروی انسانی تأکید کرد و افزود: تأمین امنیت معیشتی و درآمد مناسب از الزاماتِ حفظ نیروی کار متخصص است و کارفرما باید نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد.

وی در پایان، توصیه‌ای نیز به بانوان جویای کار داشت و تصریح کرد: شاید در نگاه اول سخت‌گیرانه باشد، اما حقیقتِ بازار کار این است که ابتدا باید مهارت‌آموزی در اولویت قرار گیرد. موفقیت در عرصه کار، محصول ترکیب مهارت، پشتکار و یادگیری مداوم است؛ بنابراین بانوان عزیز پیش از آنکه صرفاً به دنبال یافتن شغل باشند، باید بر توانمندسازی تخصصی خود متمرکز شوند.