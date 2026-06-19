شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم راهپیمایی و تجمع مردم شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در خونخواهی امام امت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از ۱۰۰ شب است که مردم بصیر، هوشیار و دلاور شهرستان خوی استان آذربایجان غربی، تحت هر شرایطی راس ساعت مقرر پرچم به دست، بر سر قرار شبانه حاضر شدند تا به دشمنان داخلی و خارجی اعلام کنند که همچنان بر سر عهد و پیمان خود با رهبر معظم انقلاب، آرمان‌های والای شهدا و حفظ عزت کشور عزیزمان مقتدرانه ایستاده‌اند و حمایت قاطع خود را از نیرو‌های مسلح، مدافعان امنیت و نظام اسلامی اعلام کردند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

راهپیمایی و تجمع مردم خوی در خونخواهی امام امت

راهپیمایی و تجمع مردم خوی در خونخواهی امام امت

راهپیمایی و تجمع مردم خوی در خونخواهی امام امت

راهپیمایی و تجمع مردم خوی در خونخواهی امام امت

راهپیمایی و تجمع مردم خوی در خونخواهی امام امت

راهپیمایی و تجمع مردم خوی در خونخواهی امام امت

 برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: اجتماع بزرگ ، شهادت. ، رهبر انقلاب اسلامی ، سوژه خبری
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