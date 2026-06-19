باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو در نشست وزرای انرژی سازمان همکاری شانگهای که صبح جمعه ۲۹ خرداد در بیشکک قرقیزستان برگزار شد، با محکوم کردن حملات به زیرساخت‌های انرژی ایران، بر ضرورت همکاری راهبردی کشور‌های عضو برای تقویت امنیت انرژی تأکید کرد و از ارائه پیشنهاد تشکیل «کنسرسیوم انرژی سازمان همکاری شانگهای» و طرح ابتکار اتصال شبکه‌های برق اعضا خبر داد.

معاون وزیر نیرو در نشست وزرای انرژی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای با اشاره به ظرفیت‌های گسترده انرژی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ایران با برخورداری از سهم قابل توجهی از ذخایر و تولید نفت و گاز جهان و همچنین صنعت برق با رتبه چهاردهم دنیا، نقش مهمی در پایداری انرژی منطقه و جهان ایفا می‌کند.

وی افزود: شبکه برق ایران با تمامی کشور‌های همسایه دارای مرز زمینی متصل است و تبادلات انرژی الکتریکی میان ایران و این کشور‌ها انجام می‌شود که نشان‌دهنده جایگاه مهم کشور در معادلات انرژی منطقه است.

معاون وزیر نیرو در ادامه با اشاره به حملات اخیر به زیرساخت‌های انرژی کشور تصریح کرد: متأسفانه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر هدف حملات گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت و در جریان این اقدامات، برخی زیرساخت‌های غیرنظامی حوزه انرژی شامل تأسیسات نفت، گاز، برق و حتی نیروگاه اتمی بوشهر، پالایشگاه‌ها، مخازن نفت و گاز و شبکه برق آسیب دیدند.

وی تأکید کرد: تأسیسات انرژی و شبکه برق شهری بر اساس کنوانسیون‌های ژنو و قطعنامه‌های شورای امنیت از جمله زیرساخت‌های مصون از حمله محسوب می‌شوند و حمله به آنها نقض آشکار اصول و قواعد بین‌المللی است.

به گفته معاون وزیر نیرو، این اقدامات علاوه بر تهدید جان غیرنظامیان و کارکنان حوزه انرژی، موجب آلودگی محیط زیست و ایجاد اختلال در تأمین انرژی در سطح جهانی شده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران این حملات غیرقانونی و غیرموجه را به شدت محکوم کرده و انتظار دارد کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای و سایر مجامع بین‌المللی با قاطعیت با چنین اقدامات خطرناکی مقابله کنند.

رجبی مشهدی همچنین با تأکید بر نقش سازمان همکاری شانگهای در آینده امنیت انرژی جهان گفت: این سازمان می‌تواند با هم‌افزایی ظرفیت‌های اعضا، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت عرضه و تقاضای انرژی و شکل‌دهی به رویکرد‌های مشترک در مواجهه با چالش‌های این حوزه ایفا کند.

وی گسترش همکاری‌های دو و چندجانبه، سرمایه‌گذاری مشترک و تبادل فناوری را از محور‌های اصلی همکاری میان کشور‌های عضو دانست و افزود: تجمیع سرمایه‌ها، کاهش هزینه‌ها و تقسیم ریسک در پروژه‌های بزرگ تولید، انتقال و توزیع انرژی می‌تواند به تقویت امنیت انرژی منطقه و جهان کمک کند.

در همین راستا، معاون وزیر نیرو از ارائه پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم انرژی سازمان همکاری شانگهای خبر داد و گفت: پیش‌نویس تفاهم‌نامه و اساسنامه این کنسرسیوم توسط جمهوری اسلامی ایران تدوین و به دبیرخانه سازمان ارائه شده است و امیدواریم پس از بررسی و تصویب، به عنوان یکی از اسناد اجلاس سران کشور‌های عضو مورد پذیرش قرار گیرد.

مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو به ابتکار ایران برای همگرایی و اتصال شبکه برق کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای اشاره کرد و گفت: این طرح در سال ۲۰۲۴ مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت. وزارت نیرو نیز یادداشت مفهومی این ابتکار را در چهار محور شامل توسعه اتصالات الکتریکی بین‌منطقه‌ای، ایجاد چارچوب بازار برق منطقه‌ای، همکاری‌های فناورانه در حوزه شبکه‌های هوشمند و برگزاری همایش سالانه برق SCO تدوین و به دبیرخانه سازمان ارسال کرده است.

معاون وزیر نیرو با اشاره به سیاست‌های ایران برای تنوع‌بخشی به سبد انرژی گفت: در یک سال گذشته ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی کشور بیش از پنج برابر افزایش یافته و ایران در کنار آن توسعه فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را نیز دنبال می‌کند.

وی افزود: این رویکرد علاوه بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کاهش آلاینده‌ها، در حوزه‌هایی همچون تولید رادیوداروها، افزایش بهره‌وری کشاورزی، پایش منابع آبی و ارتقای رفاه و امنیت منطقه نیز نقش مهمی ایفا می‌کند.

معاون وزیر نیرو در پایان تأکید کرد: همکاری در حوزه انرژی دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار، امنیت انرژی و رشد اقتصادی است. سازمان همکاری‌های شانگهای با ظرفیت‌های گسترده خود می‌تواند نقش مهمی در شکل‌دهی به نظم چندقطبی و ایجاد نظام عادلانه انرژی در جهان ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی دارد در این مسیر با سایر اعضا همکاری نزدیک داشته باشد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو همچنین از میزبانی و تلاش‌های دولت قرقیزستان و وزیر انرژی این کشور برای برگزاری این نشست قدر دانی کرد.