باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری صبح جمعه در آیین شیرخوارگان حسینی که با حضور پرشور مادران و کودکان در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد، این اجتماع معنوی را از جلوههای بارز برکات اهلبیت عصمت و طهارت (ع) و نشانهای از گسترش فرهنگ عاشورا در جهان دانست.
او با قدردانی از حضور خانوادههای معظم شهدا، مادران و کودکان در این مراسم اظهار کرد: آیین شیرخوارگان حسینی امروز بهصورت همزمان در نقاط مختلف استان فارس و ۴۵ کشور جهان برگزار میشود که این موضوع بیانگر نفوذ روزافزون فرهنگ اهلبیت (ع) و گسترش پیام عاشورا در سراسر دنیاست.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به جایگاه حضرت علیاصغر (ع) در نهضت عاشورا افزود: شاید در روز عاشورا کمتر کسی تصور میکرد شهادت طفل ششماهه امام حسین (ع) روزی به نمادی جهانی تبدیل شود و میلیونها مادر در کشورهای مختلف، فرزندان شیرخوار خود را با نام و یاد حضرت علیاصغر (ع) به این مجالس بیاورند و آنان را با محبت و ولایت اهلبیت (ع) پیوند دهند.
کلانتری حضور گسترده مردم در این مراسم را نشانه استقامت و پایبندی ملت ایران به ارزشهای دینی و انقلابی دانست و گفت: با وجود همه فشارها و هجمههای دشمنان علیه ملت ایران و ارزشهای اسلامی، مردم همچنان با صلابت در صحنه حضور دارند و با آرمانهای اهلبیت (ع)، امام عصر (عج) و ولایت تجدید عهد میکنند.
او خطاب به مادران حاضر در مراسم، مهمترین پیام اجتماع شیرخوارگان حسینی را تربیت نسل عاشورایی عنوان کرد و ادامه داد: این پیمان زمانی تحقق مییابد که مادران با اهتمام و مسئولیتپذیری، فرزندان خود را بر اساس آموزههای حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، ارزشهای دینی و فرهنگ اهلبیت (ع) تربیت کنند تا در آینده پاسداران حق، عدالت و ارزشهای اسلامی باشند.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) در پایان تأکید کرد: اجتماع شیرخوارگان حسینی، جلوهای ماندگار از عشق، ارادت و دلدادگی ملت ایران به حضرت سیدالشهدا (ع) و حضرت علیاصغر (ع) است.