سردار جوانی گفت:ترامپ اعتراف کرد که قصد تغییر رژیم ایران و انتقال اورانیوم غنی شده را داشتند، اما نتوانستند و نخواهند توانست .

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار یداله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تجمع مردمی مردم اراک با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری گفت: قدرت پاسخ‌گویی ایران دشمن را وادار به عقب‌نشینی ساخت، چرا که بزرگترین سلاح ملت ایران اتحاد، ایمان و اتکا به خداوند متعال است و همین عناصر ایران را در برابر قدرت‌های جهانی شکست‌ناپذیر کرده است و ملت ایران با اتکا به قدرت دفاعی و انسجام ملی دشمنان را تسلیم اراده خود کرد.

وی افزود: این در حالی است که در توافقنامه امضا شده بر تثبیت آتش‌بس در لبنان تاکید شده و آمریکا باید بداند که نمی‌تواند بهانه‌ای برای رژیم صهیونیستی فراهم کند و موظف است این رژیم نیابتی خود را کنترل کند، البته ایران در خیابان، میدان نظامی و عرصه دیپلماسی نسبت به آمریکا خوش‌بین نیست، بلکه بدبین و بدگمان است و این بدبینی ناشی از رفتار‌های گذشته واشنگتن است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به بیش از ۴ دهه ایستادگی ملت ایران عنوان کرد: دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند قدرت نظامی ایران را از بین ببرند و بر کشور مسلط شوند، اما ملت ایران با دفاعی مقتدرانه آنها را ناکام گذاشت و امروز اندیشمندان جهان اعتراف دارند که ایران در برابر قدرت‌هایی که خود را قدرت اول جهان می‌دانستند، با اقتدار ایستاد.

وی بیان کرد: کشور‌های همسایه و جهان باید بپذیرند که دوران امپراتوری قدرت‌های مداخله‌گر در منطقه به پایان رسیده است و ملت ایران با ثبات قدم، مجاهدت شهدا و هدایت امام شهید به جایگاهی رسیده که قدرت‌های اتمی نیز نتوانستند آن را متوقف کنند.

جوانی با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا خاطرنشان کرد: ترامپ اعتراف کرد که قصد تغییر رژیم ایران و انتقال اورانیوم غنی شده را داشتند، اما نتوانستند و نخواهند توانست، چرا که دشمنان تنها به قدرت نظامی خود تکیه کردند، در حالی که امام شهید امت از پیش به ناتوانی آنها تأکید کرده بودند.

منبع: تسنیم