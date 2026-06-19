در چهارمین روز از ماه محرم مادران یزدی به یاد شش ماه امام حسین (ع) به همراه فرزندان خود ضمن همنوایی با حضرت رباب به سوگ نشستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی- در اولین جمعه از ماه محرم مادران یزدی به همراه فرزندان خردسال خود با حضور در امامزادگان، هیئت‌های عزاداری، مساجد و مصلی‌ها در رثای شهادت شهید خردسال کربلا حضرت علی اصغر علیه السلام و به یاد دانش آموزان میناب و رهبر شهیدمان به سوگ نشستند و یاد و خاطره شهدای کربلا را گرامی داشتند.

سید محمود حسینی مسئول هیات رزمندگان اسلام یزد گفت: همایش شیرخوارگان حسینی بر اساس یک سنت دیرینه در اولین جمعه ماه محرم از ساعت هشت صبح در بیش از ۲۰۰ نقطه در ۱۲ شهرستان استان برگزار شد.

وی ادامه داد: این مراسم روحبخش در شهرستان یزد در حسینیه سید محمد آقا با مداحی توسط ذاکران اهل بیت عصمت (ع) و سخنرانی آیت الله مدرسی برگزار شد.

وی بیان کرد: در این همایش‌ها در حالی که مادران نوزادان خود را بر روی دستانشان گرفتند، در غم و اندوه طفل شش ماهه امام حسین (ع) اشک ماتم ریختند و به یاد این مصیبت بزرگ به سوگواری و عزاداری پرداختند.

حسینی بیان کرد: این همایش همه ساله در مناطق مختلف دارالعباده و به منظور تعظیم شعائر حسینی و تربیت نسل انقلابی و مکتبی با حضور مادران و کودکان شیرخوارشان و با توسل به حضرت علی اصغر (ع) و اظهار مظلومیت شیرخوار امام حسین (ع) در دشت نینوا برگزار می‌شود.

مراسم شیرخوارگان حسینی همه ساله در ایران اسلامی و بسیاری از کشور‌های جهان برگزار می‌شود.

استان یزد یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.