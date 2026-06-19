خبرگزاری ملی لبنان از حملات هوایی و توپخانه گسترده اسرائیل به منطقه نبطیه در جنوب لبنان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که حملات هوایی و توپخانه اسرائیل به منطقه نبطیه در جنوب لبنان، دست‌کم ۱۶ شهید و چندین زخمی و مفقودی برجای گذاشته است.

این خبرگزاری بمباران شبانه را یکی از شدیدترین حملات اسرائیل به این منطقه توصیف کرد که در آن چندین خانه پس از نیمه‌شب هدف قرار گرفتند. به گفته منابع، آتش توپخانه اسرائیل در شهر نبطیه و همچنین کفر جوز و چندین شهر اطراف از جمله کفر رمان و زبدین گزارش شد. سپس امواج حملات هوایی به کفر تبنیت و ارتفاعات ریهان اصابت کرد.

خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که دست‌کم هشت نفر در نبطیه و حاروف کشته شدند. چهار نفر در حمله به خانه‌ای بین الشرقیه و دویر جان باختند، در حالی که حمله به شهر کفر سیر سه کشته برجای گذاشت. یک نفر نیز در حمله پهپادی اسرائیل که به یک موتورسیکلت در نزدیکی ساختمان شهرداری دویر اصابت کرد، کشته و دیگری زخمی شد.

منبع: الجزیره