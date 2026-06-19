همزمان با سراسر کشور، اجتماع بزرگ شیرخوارگان حسینی در سراسر استان کرمان برگزارشد.

باشگاه خبرنگاران جوان- از ساعت هشت صبح امروز، مادران کرمانی در نخستین جمعه ماه محرم با فرزندان خود به اقا امام حسین وعلی اصغر (ع) ابرازارادت کردند ودر غربت ایشان واهل بیتش گریستند وفرزندشان را نذر یاری قیام مهدی موعود کردند.
این مراسم معنوی توسط مجمع جهانی حضرت علیاصغر (ع) در داخل و خارج از کشور برگزار میشود وامروزدر مصلاها، مساجد، حسینیهها و بقاع متبرکه برگزارشد.
مراسم شیرخوارگان حسینی یکی از آیینهای پرمخاطب در ایام محرم است که هر ساله با استقبال بینظیر مادران و نوزادان همراه بوده و پیامآور مظلومیت و مقاومت مکتب عاشورا است.
منبع: صدا و سیما