فرماندار مشهد گفت: وقوع تصادف صبح جمعه در آزاد راه مشهد-باغچه بین یک دستگاه کامیون و ۲ خودرو سواری پنج کشته و چهار مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید حسن حسینی گفت: حوالی ساعت هفت صبح امروز ۲ دستگاه خودرو سواری پراید و فیدیلیتی در کیلومتر پنج آزادراه مشهد-باغچه برای خرید خربزه در کنار آزادراه توقف می کنند که کامیون ۱۰ تن، با این ۲ خودرو سواری برخورد می کند.

وی با انتقاد شدید از تداوم حضور فروشندگان کنار جاده در این مسیر ادامه داد: متاسفانه در این حادثه دلخراش چهار مرد و یک زن جان خود را از دست دادند و سه زن و یک مرد از سرنشین های خودرو به مراکز درمانی منتقل شده اند و احتمال افزایش شمار جانباختگان این حادثه وجود دارد.

فرماندار مشهد حضور فروشندگان کنار جاده در مسیر یاد شده را سازمان دهی شده اما غیرقانونی عنوان کرد و گفت: متاسفانه حضور غیرقانونی خودروهای فروشنده میوه و دیگر اقلام در حاشیه آزادراه مشهد- باغچه توسط برخی افراد سودجو هدایت می شود و نیازمند اقدام و برخورد جدی با این معضل هستیم.

منبع: ایرنا