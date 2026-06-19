رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی با رویکرد توسعه‌محور و محرومیت‌زدایی، نقش مؤثری در ایجاد فرصت‌های اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق هدف ایفا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نشستی با حضور رئیس کمیسیون عمران مجلس، فرماندار ویژه جهرم و مدیرکل بنیاد مسکن فارس، روند اجرای طرح‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی، ساماندهی بافت ناکارآمد شهری قطب‌آباد، آسفالت معابر روستایی، تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و جبران خسارات سیل فروردین‌ماه مورد بررسی قرار گرفت و بر تأمین اعتبارات و تسریع در اجرای این پروژه‌ها تأکید شد.

در نشستی با حضور محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده مردم جهرم و خفر و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مطهرنیا فرماندار ویژه جهرم و سیدعلی‌نقی طبیب لقمانی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس، مهم‌ترین طرح‌های عمرانی، محرومیت‌زدایی و توسعه‌ای شهرستان‌های جهرم و خفر بررسی شد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله ساماندهی بافت ناکارآمد شهری قطب‌آباد، تسریع در اجرای پروژه‌های آسفالت معابر روستایی، تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد در قالب طرح‌های حمایتی بنیاد مسکن و همچنین پیگیری روند جبران خسارات ناشی از سیل فروردین‌ماه و رسیدگی به مطالبات آسیب‌دیدگان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت نقش مجلس در تأمین اعتبارات و تخصیص منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های عمرانی، به‌ویژه در حوزه مسکن محرومان و توسعه زیرساخت‌های روستایی، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی با رویکرد توسعه‌محور و محرومیت‌زدایی، نقش مؤثری در ایجاد فرصت‌های اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق هدف ایفا می‌کند.

سیدعلی‌نقی طبیب لقمانی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس نیز با قدردانی از حمایت‌های مجلس شورای اسلامی از بنیاد مسکن، گفت: این حمایت‌ها نقش اساسی در توسعه پایدار و متوازن مناطق روستایی دارد و از طریق تصویب و تخصیص اعتبارات، زمینه اجرای طرح‌های عمرانی، زیرساختی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی را فراهم می‌کند.

او با اشاره به بررسی طرح ساماندهی بافت ناکارآمد شهری قطب‌آباد در این نشست افزود: این طرح با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل بنیاد مسکن فارس همچنین از بررسی روند اجرای پروژه‌های آسفالت معابر روستا‌های شهرستان‌های جهرم و خفر خبر داد و گفت: راهکار‌های تسریع در توسعه زیرساخت‌های روستایی و بهبود خدمات‌رسانی به ساکنان این مناطق در دستور کار قرار گرفت.

لقمانی ادامه داد: علاوه بر تأمین منابع مالی، مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در نظارت و پیگیری اجرای طرح‌های توسعه‌ای و مقاوم‌سازی مسکن روستایی دارد و این نظارت می‌تواند به رفع موانع اجرایی و تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌ها کمک کند.

در پایان این نشست، بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و مجلس شورای اسلامی برای تأمین منابع مالی، تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و رفع مشکلات مناطق هدف تأکید شد.

منبع: بنیاد مسکن فارس

برچسب ها: بنیاد مسکن ، پروژه‌های عمرانی ، مسکن محرومان ، خسارت سیل ، جهرم
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