سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به رهبر معظم انقلاب با قدردانی از پیام اخیر ایشان، بر حمایت ملت و رزمندگان از دولتمردان در مسیر احقاق حقوق ملت ایران تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران در پیامی به رهبر معظم انقلاب اعلام کرد ملت و رزمندگان اسلام همچون کوه استوار پشتوانه دولتمردان هستند و در صورت تضییع حقوق ملت از سوی دشمن، آماده پاسخگویی خواهند بود.

پیام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (دام الله ظله) رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا

سلام علیکم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خدا را سپاس می‌گذاریم که یک بار دیگر ملت ما را از سرچشمه زلال ولایت سیراب و چشم‌هایمان را به پیام عزت‌مندانه و هدایت‌های نورانی‌تان روشن کرد. پیام حکیمانه‌ای که وحدت صفوف مردم را مستحکم‌تر، مردم بپاخاسته در میدان و رزمندگان جبهه‌های نبرد را به حفظ دستاورد‌های پیروزمندانه شان امیدوارتر ساخت و سرمایه گران‌سنگی برای سیاست مردان ما، در مسیر احقاق حقوق ملت شد.

اینک که دشمن متجاوز در مقابل بعثت تاریخ‌ساز ملت ایران و حماسه‌آفرینی‌های درخشان رزمندگان اسلام در میدان جنگ شکست خورده است و از مواضع محو ایران از نقشه و برگرداندن آن به ماقبل تاریخ با استیصال به موضع درخواست و التماس برای تفاهم و مذاکره عقب نشسته و در مقابل عظمت ملت ما زانو زده است، انتظار همه ملت و رزمندگان این است، عرصه سیاست‌ورزی نیز امتداد آن میدان شکوهمند باشد و به احقاق حقوق ملت سربلند ایران بینجامد.

ملت عزیز و رزمندگان اسلام، چون کوه استوار پشتوانه دولتمردان خود هستند و اگر دشمن عهد شکن بخواهد، چون گذشته به زیاده‌خواهی‌ها و تضییع حقوق ملت ایران روی آورد، پاسداران انقلاب اسلامی در زمین، دریا، هوا و تمام عرصه‌های جنگ ترکیبی قدرتمندتر از گذشته و با بهره‌گیری از تجارب چندین نبرد آماده‌اند تا با کوچکترین اشاره آن فرمانده شجاع و حکیم شکست تاریخی بسیار بزرگتری را به آنان تحمیل کنند.

نصر من الله و فتح قریب

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

برچسب ها: سپا پاسداران انقلاب اسلامی ، رهبر انقلاب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
من فقط و فقط پشتوانه رهبر هستم
۳
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اگر سپاه نبود کشور هم نبود،به عینه در دو‌ جنگ تحمیلی اخیر دیدیم
امام راحل و رهبر شهید مان به ملت جرأت طوفان دادند
۳
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
درود خدا بر سپاه پاسداران
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
وقتی نمیتونید اختلال بانک‌ها رفع کنید چطو میخایین مملکتو اداره کنید؟؟
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
لطفا پشتوانه رهبر انقلاب باشید
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
رهبر عزیز و مظلوم ما. نیروهای مسلح عزیز و مقتدر ایران، قول بدید که به سزای متجاوز برسید
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
دمتون گرم واقعا
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
انشالله قدرت نظامی در حمایت از حزب‌الله به جهان نشان دهید
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
مشکل بانکا رو برطرف کنید زندگی مردم رو تباه کردید
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
سپاه عزیز و قدرتمند ، پس چرا حملات اسرائیل جنایتکار به جنوب لبنان را پاسخ نمی‌دهید . آیا تفاهم‌نامه جلو شما را گرفته است ؟
۱۰
۴۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
پزشکیان و عراقچی و قالیباف میترسن ترامپ ناراحت بشه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
پس تفاهم‌نامه که از اول کارشکنی چه اهمیت دارد باز مثل برجام ۱۲سال تعهد یک طرفه همراه با جنگ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
چون لبنان به ما هیچ ربطی نداره ی کشور مستقل خودش مسئوول داره دخالت نکنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
دولت بهش اجازه نداده ونمیده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
به این دولت قطر که اینقدر اینجا و آنجا با پول گاز ایران رفت آمد می کند بگویید یک رحمی هم به شیعیان خودش در قطر بکند که هنوز بعد از سالها زندگی و ریشه دار بودن در آنجا شهروند دست چندمی بحساب می آیند. قدمت شیعیان در قطر حتی از قدمت خاندان حاکم بیشتر هست.
۰
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
ماشالله به این بصیرت مایه مباهات دنیا و آخرت
۱۴
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
به قول خودنان جالا که پیروز شدید مشکل مردم را حل کنید.چرا بعد از سالها ما کارگران شرکت نفت تبدیل وضعیت نشدیم؟
۱۰
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ج
۱۱:۰۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
هنوز دیر نشده به نظر رهبری در مذاکرات باز گردید.
۱۵
۴۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
نه دیگه دست به مهره حرکته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
خدا حافظ همه‌ی شما عزیران باشه. یاران امامم
۱۵
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