ارتش آمریکا ۳ نفر را در جریان حمله به یک قایق در شرق اقیانوس آرام که به ادعای آنها در حال حمل مواد مخدر بوده است، به قتل رساندند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ستاد فرماندهی جنوبی ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که نیرو‌های نظامی این کشور سه نفر را در جریان حمله به یک قایق در شرق اقیانوس آرام که به ادعای آنها در حال حمل مواد مخدر بوده است، کشتند.

آمریکا کارزار حملات به قایق‌ها را سال گذشته در جریان عملیات نظامی که منجر به ربودن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا شد، آغاز کرد. این عملیات‌ها در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام ادامه داشته و تاکنون حدود ۲۱۱ نفر را که به ادعای مقامات آمریکایی در تجارت مواد مخدر نقش داشتند، کشته است. با این حال، کارشناسان مواد مخدر می‌گویند این حملات نتوانسته است قاچاق کوکائین از آمریکای جنوبی به ایالات متحده را کاهش دهد. به گفته دانشگاه براون، هزینه‌های این عملیات اکنون به ۴.۷ میلیارد دلار رسیده است.

ستاد فرماندهی جنوبی جزئیات کمی در مورد حمله ارائه کرد، اما خاطرنشان کرد که گزارش‌های اطلاعاتی حاکی از آن بود که این شناور در حال قاچاق مواد مخدر و حرکت در مسیری است که توسط قاچاقچیان مواد مخدر استفاده می‌شود. ارتش مشخص نکرد که این شناور چه نوع موادی را حمل می‌کرده است. در بیانیه‌ای فقط آمده بود که این قایق «توسط سازمان‌های تروریستی تعیین‌شده اداره می‌شود». دولت ترامپ تعدادی از کارتل‌های آمریکای لاتین را به عنوان سازمان‌های تروریستی تعیین کرده است و استدلال می‌کند که این اقدام به آن قدرت انجام حملات مرگبار را می‌دهد. قانونگذاران دموکرات گفته‌اند که این حملات غیرقانونی است و توسط کنگره مجوز داده نشده است.

منبع: رویترز