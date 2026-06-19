نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه کودکانتان را حسینی و زینبی پرورش دهید ، گفت : عاشورایی بودن ملت ایران، دشمنان را به زانو در آورد .‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ آیت الله رسول فلاحتی ، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز جمعه ۲۹ خرداد برابر با ۴ محرم در همایش شیر خوارگان حسینی در مصلی رشت گفت : کودکان امرو ز مادران و پدران و مدیران فردای جامعه هستند.



نماینده ولی فقیه در گیلان به شفا و تاثیرات تربت کربلا اشاره کرد و افزود : تربت کربلا و خوردن کمی از این تربت برای فرزندان تاثیرات شگفت انگیزی در زندگی و تربیت آنهادارد.



آیت الله فلاحتی اذعان کرد : دختران و پسران تان را حسینی و زینبی پرورش دهید.

نماینده ولی فقیه در گیلان تصریح کرد: این شب ها اقتدار میدان داری مردم گیلان در صحنه، نتیجه حسینی بودن زنان و مردان گیلانی است.

وی اضافه کرد: امروز همه کشورها از آمریکا می ترسند اما کشور ایران چون حسینی و کربلایی است اینگونه آمریکا و دشمنان را به زانو در آورده است.

آیت الله فلاحتی خاطر نشان کرد: رمز یا حسین رمز همه توفیقات در زندگی است، با حسینی بودن دشمنان وحشت زده شده اند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه در برابر فرزندان هیچ گاه پدر و مادر یکدیگر را توهین نکنند چرا که رفتار اولیا ء را فرزندان می آموزند گفت : تلاش کنید فرزندانتان را عاشورایی و انقلابی بار بیارید.

وی اظهار داشت : علاوه بر تربیت حسینی و انقلابی به فرزندان، شاد بودن سالم را نیز به فرزندان بیاموزید تا در آینده مدیران و نیروهای ارزشمندی برای جامعه تربیت شوند.