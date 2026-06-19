دومین روز رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا با فینالیست شدن مرتضی نعمتی و مدال برنز مهرنگار احمدی پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آغاز روز دوم از بیست ودومین دوره مسابقات کاراته قهرمانی آسیا و در رقابت‌های کومیته، مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم با سه پیروزی متوالی با اقتدار فینالیست شد تا روز یکشنبه برای کسب مدال طلا به روی تاتامی برود.

وی کار خود را با پیروزی ۱۲ بر ۲ مقابل «مامایوسوف» از ازبکستان آغاز کرد و سپس «عمرالجنابی» از کویت را ۸ بر ۳ و «یوسهی ساکیاما» از ژاپن راهی دیدار نهایی شد.

در وزن ۶۱- کیلوگرم، مهرنکار احمدی ابتدا ۴ بر ۳ مقابل «سری جانک» از کره جنوبی پیروز شد و سپس ۸ بر یک «اوتابویوا» از ازبکستان را شکست داد. وی در نیمه نهایی ۴ بر صفر نتیجه را به «شیمادا» از ژاپن واگذار کرد و در مبارزه برای کسب مدال برنز ۶بر یک «نگوئن» از ویتنام را از پیش رو برداشت و صاحب مدال برنز شد.

همچنین در وزن ۶۷- کیلوگرم، هادی کیانی دوز نخست به «آلتبک» از قزاقستان باخت و در گروه شانس مجدد هم برابر «آکیلبک» از قرقیزستان نتیجه را واگذار کرد و حذف شد. معصومه محسنیان در وزن ۵۵- کیلوگرم بعد از برتری ۲ بر صفر مقابل «اسرار جایم» از کویت، ۶بر صفر به «عالیشا» از هند باخت. وی در جدول شانس مجدد ابتدا ۳ بر ۲ «یوچون» از چین را شکست داد، ولی با واگذاری نتیجه به «می تام» از ویتنام از دور رقابت‌ها کنار رفت.

امروز همچنین تیم کاتای بانوان با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب‌السادات حسینی به مدال برنز رسید ضمن اینکه در بخش کاتای تیمی مردان نیز تیم ایران با ترکیب مهدی شاهین، متین فریمند، مبین جباری و سهند اسلامی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

برچسب ها: کاراته ، مسابقات قهرمانی آسیا
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