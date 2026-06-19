باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - صبح جمعه، فضای ملکوتی شبستان حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) رنگ و بوی دیگری داشت؛ گویی صحن حرم در آغوش خود هزاران زمزمه ناتمام را جمع کرده بود. شیرخوارگان در آغوش مادران داغدار، با سربند‌هایی به رنگ پرچم ایران و نقش‌هایی از نام‌های مقدس «یا زهرا (س)» و «یا علی‌اصغر (ع)»، در لباس‌های سبز، همچون یادگاری از کوچک‌ترین شهید دشت نینوا، ناله‌های معصومانه سر می‌دادند.

بر پیشانی بسیاری از نوزادان، نقش پرچم ایران و عبارت «ایران حسین، تا ابد پیروز است» دیده می‌شد؛ گویی مادران با این نشانه‌ها اعلام می‌کردند که در این میدان عشق، فرزندانشان را برای پاسداری از وطن و آرمان‌های حسینی پرورش می‌دهند.

مادران، کودکان خود را با دستانی لرزان، اما سرشار از مهر بالا می‌بردند و در یاد علی‌اصغر (ع)، امام حسین (ع) و حضرت رباب (س)، اشک می‌ریختند؛ اشکی که از عمق معرفت و عشق برمی‌خاست و صحن حرم را به دریایی از احساس بدل می‌کرد.

در گوشه‌ای دیگر، گهواره‌هایی خالی که با پارچه‌های رنگین آذین شده بود، روایتگر داغی پنهان بود؛ گهواره‌هایی که نبودن صاحبشان، بغض مادران را سنگین‌تر می‌کرد. مادران با چشمانی اشک‌بار و زمزمه «یا حسین (ع)»، کودکان خود را در آغوش می‌فشردند و از خداوند شفای جسم و جانشان را طلب می‌کردند.

مداحان با بیان مصائب شهادت حضرت علی‌اصغر (ع)، دل‌ها را به کربلا می‌بردند و مادران با زمزمه «یا باب‌الحوائج»، در سوگ کوچک‌ترین شهید عاشورا اشک می‌ریختند.

در این میدان سرشار از عشق و ایمان، مادران گونه‌های خیس خود را بر صورت نوزادانشان می‌گذاشتند و در دل آرزو می‌کردند که فرزندانشان روزی در مسیر امام حسین (ع) گام بردارند.

یکی از مادران، با گیسوان پریشان و دلی شکسته، کودک معلول خود را به امید شفا به آستان شاهچراغ (ع) آورده بود و با چشمانی خیس، از خداوند بهبودی او را طلب می‌کرد.

این اجتماع عظیم، بخشی از همایش جهانی شیرخوارگان حسینی بود که امسال در ۸۵۰ نقطه استان فارس برگزار شد و جلوه‌ای از همدلی، غیرت دینی و پیوند عمیق مردم این سرزمین با فرهنگ عاشورا را به نمایش گذاشت.

در شهر‌های مختلف فارس نیز مادران و خانواده‌های داغدار حسینی، با حضور در حسینیه‌ها و تکایا، فرزندان خود را نذر قیام منتقم خون حسین (ع) کردند تا مرهمی بر دل حضرت رباب (س) باشند.

رئیس پشتیبانی ستاد جنگ در فارس، با اشاره به عظمت واقعه عاشورا، یادآور شد که امام حسین (ع)، خاندانش، نوزاد شیرخواره‌اش، سردارانی، چون ابوالفضل (ع)، نوجوانانی مانند قاسم (ع) و پیرانی همچون حبیب بن مظاهر، همگی در راه حق به شهادت رسیدند؛ واقعه‌ای که با وجود کم‌بودن تعداد یاران، از نظر تنوع و کیفیت در اوج قرار داشت. او تأکید کرد که امروز ملت ایران و شیعیان جهان، از این مکتب الهام می‌گیرند.

محمدهادی ایمانیه با اشاره به نقش زنان در کربلا گفت: رباب، زینب کبری (س) و دیگر زنان عاشورایی، درخشان‌ترین صفحات تاریخ را رقم زدند و امروز نیز مادران ایرانی در میدان‌های مختلف سربلند هستند. او از مادران خواست که از دوران شیرخوارگی، با وضو، قرآن و محبت اهل‌بیت (ع)، ایمان را در جان فرزندانشان ریشه‌دار کنند.

او با اشاره به فعالیت‌های ستاد پشتیبانی جنگ رمضان از آغاز جنگ تحمیلی، افزود: مردم در ۱۱۰ روز گذشته کمک‌های ارزشمندی ارائه کرده‌اند و این مسیر همچنان ادامه دارد؛ چراکه دشمن هنوز به کشور آسیب‌هایی وارد می‌کند و پشتیبانی مردم ضروری است.

ایمانیه همچنین به گستردگی مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر (ع) اشاره کرد که در ۴۵ کشور و ۹ هزار شعبه در ایران و ۹۰۰ شعبه در فارس فعالیت دارد و این گستره را نشانه اخلاص مردم دانست.

در پایان مراسم، بیعت‌نامه‌ای قرائت شد و حاضران با نوحه‌خوانی به سوگواری پرداختند. همچنین از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی سوم استان تجلیل شد.